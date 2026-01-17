Χαμενεΐ προς Τραμπ: «Είσαι εγκληματίας - ΗΠΑ και Ισραήλ σκότωσαν χιλιάδες»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το Σάββατο ότι το καθεστώς θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «εγκληματία» επειδή προκάλεσε θύματα, ζημιές και συκοφάντισε τον ιρανικό λαό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με στοιχεία ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ οι νεκροί των ταραχών έχουν ξεπεράσει τους 3.000, ενώ ανεπίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για πάνω από 10 με 12.000.

«Όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν χιλιάδες στις διαδηλώσεις» ισχυρίστηκε μάλιστα ο αγιατολάχ Χαμενεΐ.

«Δεν θα σύρουμε τη χώρα στον πόλεμο, αλλά δεν θα αφήσουμε εσωτερικούς ή διεθνείς εγκληματίες ατιμώρητους» προειδοποίησε.