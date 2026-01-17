AEK: Σπουδαία κίνηση στο ποδόσφαιρο γυναικών – Ανακοίνωσε την Ευδοκία Ποπαντίνοβα!

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση στο ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση της Ευδοκίας Ποπαντίνοβα.

Ευδοκία Ποπαντίνοβα
Η 29χρονη Βουλγάρα διεθνής, η οποία αγωνίζεται στην επίθεση, αποτελεί κίνηση από το… πάνω ράφι, καθώς έχει αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο.

Η Ποπαντίνοβα έχει παίξει στο αγγλικό πρωτάθλημα με την Μπρίστολ, αλλά και στην Ιταλία με τις Νάπολι, Λάτσιο και Σασουόλο. Επίσης, έχει ψηφιστεί έξι φορές κορυφαία παίκτρια στη χώρα της.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Ευδοκία Ποπαντίνοβα!

Η 29χρονη (26/10/1996) διεθνής Βουλγάρα επιθετικός, ύψους 1.63μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου, αποτελώντας την πιο ηχηρή μεταγραφή στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα.

Η Ευδοκία Ποπαντίνοβα ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από την Sportika Blagoevgrad, όπου αγωνίστηκε έως το 2015. Ακολούθησε η σπουδαία μεταγραφή της στην Bristol Academy, ούσα η πρώτη Βουλγάρα αθλήτρια που αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο του Αγγλικού Ποδοσφαίρου.

Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα των London Bees. Από το 2016 έως το 2020, λόγω σπουδών, αγωνίστηκε σε Northwestern Ohio και Florida Gulf Coast Eagles, σημειώνοντας 50 γκολ σε 77 συμμετοχές. Το 2020 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στην Άαλμποργκ. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους έκανε το άλμα, υπογράφοντας στη Νάπολι.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σασουόλο ενώ την επόμενη χρονιά εντάχθηκε στην Λάτσιο. Τον Αύγουστο του 2024 εντάχθηκε στην Brisbane Roar της Αυστραλίας, ενώ τους τελευταίους 5 μήνες μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Μπεσίκτας.

Είναι διεθνής με την Εθνική Βουλγαρίας, αποτελώντας μία από τις πιο εμβληματικές παίκτριες στην ιστορία της, ενώ έχει ψηφιστεί κορυφαία ποδοσφαιρίστρια της χώρας της 7 φορές (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2025). Ευδοκία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Ευδοκία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».

«Είναι πραγματικά τιμή και ευθύνη...»

H Ευδοκία Ποπαντίνοβα, ξεναγήθηκε στο Μουσείο της Ιστορίας της ΑΕΚ καθώς και στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού κι αμέσως μετά προχώρησε στις ακόλουθες δηλώσεις στο aek.gr:

«Πραγματικά νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο με την ΑΕΚ. Πρόκειται για ένα τόσο ιστορικό σωματείο, χτισμένο πάνω στην πίστη και στις αξίες, κάτι που ειλικρινά σημαίνει πάρα πολλά για εμένα.

Δεν είναι απλά μια νέα ομάδα για εμένα, αλλά απ’ ότι με κάνατε να διαπιστώσω, κι ένας Σύλλογος με βαθιές ρίζες, ισχυρή ταυτότητα και πλούσια ιστορία που πραγματικά τη σέβομαι απεριόριστα. Η πίστη και ο σεβασμός στην παράδοση έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ΑΕΚ, κι αυτό έχει συμβεί και στη δική μου ζωή. Η κίνηση αυτή είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη, καθώς κουβαλώ ένα ελληνικό όνομα που έρχεται από μία πόλη στην Βουλγαρία, που είναι μόλις 10 λεπτά από τα ελληνικά σύνορα. Μεγάλωσα τόσο κοντά στην Ελλάδα, που πάντα ένιωθα έναν ισχυρό δεσμό με την κουλτούρα και την ιστορία της.
Είναι μια πραγματική τιμή και ευθύνη να εκπροσωπώ ένα τόσο ιστορικό και σπουδαίο Σύλλογο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και, πρώτα ο Θεός, να κερδίσουμε τρόπαια και αυτή τη σεζόν, όπως πέτυχε και πέρσι η ομάδα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο κ. Αλεξίου, όλους στη διοίκηση, όλους τους ανθρώπους της ομάδας για αυτή την απίστευτη υποδοχή και φιλοξενία από το πρώτο λεπτό. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την ξενάγηση και τα όσα μου μάθατε για την ιστορία αυτής της ομάδας. Μπορώ να λέω τώρα κι εγώ δυνατά μαζί με εσάς: ΜΟΝΟ ΑΕΚ».

