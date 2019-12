Oι Science Reactors επιστρέφουν στο Μουσείο Ηρακλειδών

O ι Science Reactors επιστρέφουν στο Μουσείο Ηρακλειδών με μια διαφορετική παράσταση Stand up Science - Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, στις 20:00 - Είσοδος ελεύθερη - Η επιστήμη στη σκηνή! Η επιστήμη αλλιώς…

Oι Science Reactors, μετά την τόσο επιτυχημένη συνεργασία τους με το Μουσείο Ηρακλειδών, επιστρέφουν με μια διαφορετική παράσταση Stand up Science, η οποία απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα ‘απαιτητικό’ κοινό! Μέσα από διασκεδαστικούς μονολόγους, σε διάλογο όμως με το κοινό και υιοθετώντας ένα περισσότερο théâtral ύφος, θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν διάφορες επιστημονικές δοξασίες και εμμονές “fake news” που εδώ και καιρό μας κατακλύζουν αλλά και να παρουσιάσουν την επιστήμη αλλιώς… με το γνώριμο ανατρεπτικό τους τρόπο.

Και λίγα λόγια για την ιστορία τους:

Διαθέτουν οι επιστήμονες χιούμορ; Μπορούμε να απενοχοποίησουμε τη σοβαροφάνεια της επιστήμης; Πώς θα συμβάλλουμε στην εξωστρέφεια της επιστήμης ώστε να γίνει απλή και απολαυστική; Οι Science Reactors με κέφι και σαφήνεια απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα. Η φρέσκια ομάδα νέων επιστημόνων δοκιμάζει ένα διαφορετικό τρόπο διάχυσης της επιστήμης προς το ευρύ κοινό: το Stand up science κατά το πρότυπο του stand up comedy και το Science on Stage (επιστημονικό θέατρο). Μέσα από τις δικές τους επικοινωνιακές ικανότητες, κυρίως όμως μέσα από την αγάπη και το πάθος τους για την ίδια την επιστήμη, αναδεικνύουν ένα άλλο τρόπο προσέγγισής της! Πρόκειται για μία ιδέα την οποία συνέλαβε και υλοποιεί η Ελένη Γραμματικοπούλου εδώ και πέντε χρόνια. Κάθε επιστήμονας καλείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να παρουσιάσει με χιουμοριστικό και εύληπτο τρόπο ένα θέμα της επιστημονικής επικαιρότητας. Αντίστοιχη ομάδα υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη.

Η διάδοση και η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Και φυσικά οι Science Reactors είναι πάντα εκεί: Athens Science Festival, σε όλα τα Science Festivals στην Ελλάδα, Βραδιά του Ερευνητή, επιστημονικό θέατρο, διαγωνισμός Famelab, TEDx, φεστιβάλ κωμωδίας, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και παραστάσεις σε θέατρα. Στη νέα εποχή της επιστημονικής εξωστρέφειας, οι επιστήμονες και ερευνητές μοιράζονται πλέον πιο πρόθυμα τον ενθουσιασμό τους με τους μη μυημένους.

Στην παράσταση της 13/12 θα συμμετάσχουν (με αλφαβητική σειρά) οι:



Κωνσταντίνος Αντωναρόπουλος, φιλόλογος-εκπαιδευτής ρητορικής

Γιώργος Γαλανόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός (PhD)

Στέφανος Γιαγτζόγλου, βιολόγος

Μάκης Ζωϊδάκης, βιοχημικός

Κωνστανίνος Περιστέρης, ιατρός

Αλέξανδρος Σουρτζής, χωροτάκτης-πολεοδόμος

Παρουσίαση: Στέφανος Γιαγτζόγλου

Δραματουργία/Σκηνοθεσία: Κώστας Βρεττός

Ιδέα/Σχεδιασμός/Συντονισμός: Ελένη Γραμματικοπούλου