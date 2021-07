Ανδριανή Αγγελιδάκη: Η δημοσιογράφος που «κατακτά» τα κινηματογραφικά φεστιβάλ μιλά στο Newsbomb.gr

H Ανδριανή Αγγελιδάκη έχει αποσπάσει τρία διεθνή βραβεία και διεκδικεί ένα τέταρτο με τανία για το Αλτσχάιμερ

Η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη από το Κρήτη TV άφησε για λίγο τα τηλεοπτικά πλατό και ασχολήθηκε με την υποκριτική, προκειμένου να συμμετάσχει σε μια ταινία με τίτλο «Για θύμισε μου».

Το συγκεκριμένο φιλμ έχει την σκηνοθετική υπογραφή της Μαρίας Σβολιαντοπούλου και του Αντώνη Ρενιέρη και έχει να σκοπό να ευαισθητοποιήσει για ένα μεγάλο θέμα, το Αλτσχάιμερ.

Η Ανδριανή στην ταινία «Για θύμισε μου» υποδύεται την Ελένη η οποία όντας μια νέα φροντιστής δυσκολεύεται να αποδεχθεί πως η μητέρα της δε θα τη θυμάται.

Η ίδια λέει στο Newsbomb.gr: «Ήταν μια πρόκληση για εμένα αυτό το εγχείρημα. Μέσα από την ταινία «Για Θύμισε μου» περνάνε πολύ ωραία μηνύματα που φέρουν έντονο το πρόσημο της ενσυναίσθησης. Όλο το τιμ είναι εξαιρετικό που συμμετέχει στο έργο. Η Μαρία Σβολιαντοπούλου αφήνει το δικό της σκηνοθετικό αποτύπωμα το οποίο είναι διακριτό από όλη την υφήλιο. Άλλωστε τα βραβεία που έχει αποσπάσει η ταινία το αποδεικνύουν».

Η Ανδριανή Αγγελιδάκη πρωταγωνιστεί στην ταινία «Για θύμισε μου» Λευτέρης Πιπεράκης

«Δεν περνούσε από το μυαλό μου πως θα αποσπούσα διακρίσεις και μάλιστα διεθνείς. Συμμετείχα στο φιλμ με όλη μου την καρδιά και το είναι και ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το υπέροχο κοινωνικό μήνυμα» συνεχίζει η ίδια.

Η Ανδριανή Αγγελιδάκη για την ερμηνεία της έχει αποσπάσει τρία βραβεία

Το πρώτο είναι από το New Jersey Film Awards June 2021 στην κατηγορία Best Actress (Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός), το δεύτερο από το South America Awards June 2021 στη Βραζιλία ενώ στο Hong Kong Indie Film Festival May 2021 μοιράστηκε το βραβείο Καλύτερης Γυναίκας Ηθοποιού (Best Actress in a Feature Film) με την Αμαλία Ζαργιανάκη.

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Η βράβευση στο New Jersey Film Awards Photo 2/4 Η βράβευση στο New Jersey Film Awards Photo 3/4 Η βράβευση στο South America Awards Photo 4/4 Οι υποψηφιότητες στο Paris Film Festival

Τα βραβεία που δόθηκαν στο New Jersey Film Awards

Μάλιστα η Ανδριανή Αγγελιδάκη είναι υποψήφια για ένα ακόμη βραβείο στο θεσμό του Paris Film Festival June 2021.

Η υπόθεση

Όλα ξεκινούν όταν ένα «group therapy» φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ συναντιέται με σκοπό να μιλήσει για τους φόβους, τις ενοχές, τις άσχημες και καλές στιγμές που έζησε. Μέσα στην ομάδα αυτή βρίσκεται και η Ελένη.

Πρόκειται για μία νέα φροντιστή, που δεν μπορεί να δεχτεί πως η μητέρα της δεν θα την θυμάται. Στιγμές έντονης αγωνίας και πόνου διαδραματίζονται και πρωταγωνιστούν στη ζωή της. Όχι όμως για πολύ. Γιατί κάποια στιγμή φτάνει η ώρα της αποδοχής…

Το «Για θύμισε μου» αποτελεί την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους στην Ελλάδα που πραγματεύεται και προσεγγίζει τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Την προσπάθεια αγκάλιασαν και πολλοί καταξιωμένοι ηθοποιοί με ειδικές guest συμμετοχές σε πολύ ιδιαίτερους ρόλους, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Κιμούλης, Γιάννης Ζουγανέλης, ο Κώστας Αποστολάκης, η Κάρμεν Ρουγγέρη, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Τάνια Ρόκκα και ο Γιάννης Τσουρουνάκης, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της δημιουργού και επισκέφτηκαν το νησί για τις ανάγκες των γυρισμάτων τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019.

Οι συντελεστές

Σενάριο: Μαρία Σβολιαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Αντώνης Ρενιέρης / Σβολιαντοπούλου Μαρία

Ηχοληψία: Μάνος Συγλέτος, Άλεξ Κουναλάκης

Κάμερα: Μάνος Λιανδρακης

Μοντάζ: Μάνος Τσουρουνάκης

Graphics Design: Θοδωρής Δούσμανης, Άρης Βεισάκης

Make up artist: Κατερίνα Πάνου

Βοηθός μακιγιάζ : Paula Alexandra Iftimiciuc , Σέβη Μακρακη

Hair Stylist: Έλσα Τσαουσάκη, Μαρίνα Παπαδακη

Styling: Βέρα Μαθιουδακη

Σκηνογραφία: Γιάννα Καλαιτζάκη, Βασιλικού Ελένη

Φωτογραφίες πλατό: Στέλλα Βαρδάκη, Μαρία Δακανάλη, Παύλος Βερίγος

Νομική Σύμβουλος: Έφη Δρακογιαννάκη

Βοηθός Παραγωγής: Φωτεινή Στεφανάκη

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος Αδαμάκης

Πρωταγωνιστούν: Ανδριανή Αγγελιδάκη, Αμαλία Ζαργιανάκη

Τους ρόλους υποδύθηκαν οι: Πέτρος Φαρσαρακης, Γιώργος Κανάκης, Σταυρούλα Μηλιου, Λιλιάνα Νιταδωρακη, Γιάννης Σταρίδας, Νίκος Τζουλιαδακης, Εύα Καλμπακη, Γιώργος Γιαννακοπουλος, Χαρά Χειλαδάκη, Γιώργος Κανάκης, Πάνος Ιωαννιδης, Ξανθίππη Βουτσαλα, Γιάννης Σουγκλακος, Κώστας Βεζυράκης, Μαρία Χαλαμπαλακη, Ειρήνη Τζιράκη, Ιωάννα Χωματά, Γιώργος Φραγκιαδάκης, Χάρης Σουλτάτος, Χρυσά Κυρατζη

Το τραγούδι των τίτλων έχουν επιμεληθεί η Δέσποινα Σπαντιδάκη στους στίχους και

η Βουλα Στρατάκη στη μουσική και το τραγούδι.

Το soundtrack ερμηνεύουν οι Bouche Fermee σε σύνθεση της Μαρίας Γούβαλη με πρωτότυπη μουσική, εμπνευσμένη από το σενάριο και τη θεματολογία της ταινίας.

Η προσπάθεια είναι 100% εθελοντική, συμμετείχαν πάνω από 80 εθελοντές και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πανελλήνιου Οργανισμού Νόσου Alzheimer, της Εταιρίας Alzheimer Αθηνών της Αλληλεγγύης Ηρακλείου Εταιρία Alzheimer και υγιούς Γήρανσης και της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχαϊμερ & Συγγενών Διαταραχών Βόλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έσοδα από τις προβολές στις οποίες ήταν αρωγός έχουν διατεθεί στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου Εταιρία Alzheimer και υγιούς Γήρανσης.

