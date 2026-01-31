ΗΠΑ: Εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγεία για τον Νίγηρα

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε απόψε ότι έδωσε εντολή στους διπλωματικούς υπαλλήλους που δεν είναι απολύτως αναγκαίοι, καθώς και στις οικογένειές τους, να εγκαταλείψουν αμέσως τον Νίγηρα, για λόγους ασφαλείας.

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει απλές ή επείγουσες υπηρεσίες στους Αμερικανούς πολίτες εκτός της Νιαμέ (σ.σ. της πρωτεύουσας του Νίγηρα), λόγω κινδύνων ασφαλείας» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ταξιδιωτική οδηγία του.

