ΗΠΑ: Εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγεία για τον Νίγηρα
«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει απλές ή επείγουσες υπηρεσίες στους Αμερικανούς πολίτες εκτός της Νιαμέ λόγω κινδύνων ασφαλείας» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε απόψε ότι έδωσε εντολή στους διπλωματικούς υπαλλήλους που δεν είναι απολύτως αναγκαίοι, καθώς και στις οικογένειές τους, να εγκαταλείψουν αμέσως τον Νίγηρα, για λόγους ασφαλείας.
«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει απλές ή επείγουσες υπηρεσίες στους Αμερικανούς πολίτες εκτός της Νιαμέ (σ.σ. της πρωτεύουσας του Νίγηρα), λόγω κινδύνων ασφαλείας» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ταξιδιωτική οδηγία του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Στην Ελλάδα για την «Ένωση» ο Χακίμ Σαχαμπό
01:17 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγεία για τον Νίγηρα
00:54 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί σε κατάρρευση ορυχείου
00:31 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Στο τέλος κάναμε ντροπιαστικά λάθη»
23:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τριώδιο 2026: Πότε ανοίγει - Τι συμβολίζει για την Εκκλησία
23:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το ”καερέτι” στο Ρέθυμνο – Μια ζωντανή μαρτυρία του 1960′
23:22 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη 15χρονος που ξυλοκόπησε 13χρονο στο Αίγιο
23:04 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία
22:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 31 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
19:00 ∙ LIFESTYLE
Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»
20:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ