Emmy 2021: Οι υποψηφιότητες σε αριθμούς

Οι υποφηφιότητες των τηλεοπτικών βραβείων Emmy, ανακοινώθηκαν χθες Τρίτη 13 Ιουλίου, αναδεικνύοντας τα προγράμματα και τα δίκτυα που οδηγούν τη φετινή κούρσα, αλλά και τους ηθοποιούς που βλέπουν το όνομά τους να φιγουράρει για πρώτη φορά στις υποψηφιότητες των «τηλεοπτικών Όσκαρ».



Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν στην τελετή που θα γίνει στο Λος Άντζελες στις 19 Σεπτεμβρίου, με οικοδεσπότη τον Cedric the Entertainer.

Τα highlights των φετινών υποψηφιότητων σε αριθμούς



The Walt Disney Company: 146 υποψηφιότητες, οι περισσότερες από κάθε άλλο στούντιο για φέτος



ΗΒΟ: Με 130 υποψηφιότητες άφησε πίσω του κάθε άλλo τηλεοπτικό δίκτυο και πλατφόρμα streaming

Netflix: Ο «γίγαντας του streaming» έχασε την πρωτοκαθεδρία από το ΗΒΟ, με μόλις μία υποψηφιότητα λιγότερη, συγκεντρώνοντας 129 στο σύνολο



The Crown και The Mandalorian: Οδηγούν την κούρσα με 24 υποψηφιότητες έκαστο



WandaVision: Η μίνι σειρά που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο κατάφερε να συγκεντρώσει 23 υποψηφιότητες και να βρίσκεται μια ανάσα πίσω από τα The Crown και The Mandalorian



Lovercraft Country: Αν και ακυρώθηκε από το HBO, έφτασε τις 18 υποψηφιότητες



I May Destroy You: Αφού αγνοήθηκε επιδεικτικά από τις Χρυσές Σφαίρες, ήλθε η δικαίωση στα τηλεοπτικά βραβεία Emmy, συγκεντρώνοντας 9 υποψηφιότητες.



Τζιν Σμαρτ: 2 υποψηφιότητες σε ισάριθμες κατηγορίες. Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά για τον ρόλο της στο Hacks και Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά για το Mare of Easttown.

13 ηθοποιοί υποψήφιοι για πρώτη φορά στα Emmy: Πολ Μπέτανι, Μικαέλα Κόελ, Κέιλι Κουόκο, Έμα Κόριν, Σίνθια Έριβο, Τζος Ο’Κόνορ, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Τζόναθαν Μέιτζορς, Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ, Ζερνί Σμόλετ, Τζέισον Σουντέικις, Εμ Τζέι Ροντρίγκεζ, Άνια Τέιλορ-Τζόι





