Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο τραγουδιστής Chris Rea, γνωστός για το χριστουγεννιάτικο κλασικό του «Driving Home for Christmas».

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οικογένειάς του, ο Chris Rea απεβίωσε τη Δευτέρα σε νοσοκομείο, μετά από σύντομη ασθένεια. Σε ανακοίνωση εκ μέρους της συζύγου του και των δύο παιδιών του αναφέρεται: «Με τεράστια λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κρις. Απεβίωσε ειρηνικά στο νοσοκομείο, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Ο τραγουδιστής, είχε μια σειρά από επιτυχίες, όπως τα «Auberge», «On the Beach» και «Road to Hell». Το «Driving Home for Christmas», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1986, αφηγείται την ιστορία ενός κουρασμένου ταξιδιώτη που επιστρέφει σπίτι μέσα σε βαριά κίνηση. Φέτος, το τραγούδι γνώρισε νέα δημοτικότητα καθώς αποτέλεσε το soundtrack της χριστουγεννιάτικης διαφήμισης της M&S Food.

O Chris Rea AP

Ο Chris Rea είχε αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο γεννημένος στο Μίντλεσμπροου μουσικός, που ήταν μαζί με τη σύζυγό του Τζόαν από τα 16 τους χρόνια, είχε αφαιρέσει το πάγκρεας του μερικά χρόνια μετά τη διάγνωση καρκίνου του παγκρέατος σε ηλικία 33 ετών το 1994 και υπέστη εγκεφαλικό το 2016.

Ο Chris Rea δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του, λέγοντας πέρσι στο περιοδικό Saga: «Πάντα είχα δύσκολη σχέση με τη φήμη, ακόμα και πριν την πρώτη μου ασθένεια. Κανένας από τους ήρωές μου δεν ήταν ροκ σταρ. Όταν πήγα μια φορά στο Χόλιγουντ για τα Grammy, περίμενα να συναντήσω ανθρώπους που είχαν σημασία, όπως ο Ry Cooder ή ο Randy Newman. Αλλά ήμουν περιτριγυρισμένος από ποπ σταρ. Το πράγμα με τη διασημότητα έχει πάει εντελώς στραβά, καθώς όλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον. Δεν βάζουν τη δουλειά μέσα».