Λαμία: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει με υγραέριο

Το σημείο στη Λαμία στο οποίο έχει ταμπουρωθεί ο άνδρας

Λήξη συναγερμού αργά το απόγευμα 22 Δεκεμβρίου στη Λαμία στην πολυκατοικία επί της οδού Μακροπούλου με τον άνδρα που είχε κλειδωθεί στο διαμέρισμά του και απειλούσε να αυτοκτονήσει, ανοίγοντας μια φιάλη υγραερίου.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ και της ομάδας ΟΠΚΕ να καταφέρνουν να συλλάβουν τον άνδρα που αντιμετωπίζει σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr ψυχολογικά προβλήματα πραγματοποιώντας έφοδο στο διαμέρισμα, αφού νωρίτερα οι διαπραγματευτικές μέθοδοι δεν απόδωσαν καρπούς.

Μέσα στο διαμέρισμα, υπήρχε φιάλη υγραερίου την οποία νωρίτερα είχε ανοίξει απειλώντας να αυτοκτονήσει, ενώ βρέθηκε και ένα άδειο μπιτόνι πετρελαίου, το οποίο ο ιδιοκτήτης είχε ρίξει στο πάτωμα όλου του διαμερίσματος.

«Αν είχε βάλει φωτιά θα καιγόταν όλη η πολυκατοικία. Μπράβο στην αστυνομία για τον τρόπο που έδρασε. Κάποιοι αστυνομικοί κινδύνεψαν να σκαρφαλώσουν στην ταράτσα και στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου....», δήλωσε στην ίδια πηγή ένοικος της πολυκατοικίας που έζησε από κοντά το περιστατικό.