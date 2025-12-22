Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

Η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ «άφησε» την τελευταία της πνοή την Παρασκευή (19/12), σε ηλικία 86 ετών, στη Γαλλία. Η πριγκίπισσα, νοσοκόμα και βακτηριολόγος, ήταν η κολλητή φίλη της βασίλισσας Σοφίας.

Γεννήθηκε ως Τατιάνα Μαρία Ρενάτα Ευγενία Ελισάβετ Μαργαρίτα Ράντζιβιλ στη Ρουέν της Γαλλίας, την 28η Αυγούστου 1939, κόρη του πρίγκιπα Ντομίνικ Ρέινερ Ραντζίβιλ (1911 – 1976) και της πριγκίπισσας Ευγενίας της Ελλάδας και της Δανίας (1910 – 1989).

Οι Ράντζιβιλ είναι μία πολωνική πριγκιπική οικογένεια με καταγωγή από τη Λιθουανία.

Τον Μάιο του 1940, η Γερμανία εισέβαλε στη Γαλλία. Ο πρίγκιπας Ντομίνικ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως αξιωματικός στον πολωνικό στρατό και η οικογένειά του εγκατέλειψαν τη Γαλλία και εγκαταστάθηκαν στη Νότια Αφρική, όπου τούς υποδέχτηκαν οι γονείς της πριγκίπισσας Ευγενίας, ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας και της Δανίας και η πριγκίπισσα.

Ο παππούς της από την πλευρά του πατέρα, ο πρίγκιπας Ιερώνυμος Μικολάι Ράντζιβιλ, συμμετείχε στις πολωνικές εξεγέρσεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνελήφθη από τους Σοβιετικούς τον Φεβρουάριο του 1945 και απελάθηκε σε γκουλάγκ στη Σοβιετική Ένωση. Πέθανε στο γκουλάγκ τον Απρίλιο του 1945. Η πρώτη του σύζυγος, η αρχιδούκισσα Ρενάτα της Αυστρίας, πέθανε το 1935.

Άλλα μέλη της ελληνικής βασιλικής οικογένειας που αναζήτησαν καταφύγιο στη Νότια Αφρική ήταν η πριγκίπισσα Φρειδερίκη και τα μικρά της παιδιά, η πριγκίπισσα Σοφία, ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος και η πριγκίπισσα Ειρήνη.

Η Σοφία ήταν 9 μήνες μεγαλύτερη από την Τατιάνα, που ήταν δεύτερη ξαδέλφη της. Η Σοφία θυμήθηκε: «Η Τατιάνα και εγώ είχαμε η καθεμία τη δική μας κούκλα, αλλά μόνο ένα καροτσάκι για να τις πάμε βόλτα. Τσακωνόμασταν, τραβώντας η καθεμία προς διαφορετική κατεύθυνση για να δούμε ποια θα το πάρει και, φυσικά, οι τσακωμοί μας κατέληγαν σε διαφωνίες μεταξύ των μητέρων μας, όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια», σύμφωνα με το Queen Up Close.

Το 1945, η οικογένεια επέστρεψε στη Γαλλία. Τον επόμενο χρόνο, οι γονείς της Τατιάνα χώρισαν. Το 1947, ο πρίγκιπας Ντομίνικ παντρεύτηκε τη Λίντια Μπλάντγκουντ και δύο χρόνια αργότερα, η πριγκίπισσα Ευγενία παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ραϊμόντο ντελα Τόρε ε Τάσο, δεύτερο δούκα του Καστέλ Ντουίνο.

Η Τατιάνα φοίτησε σε σχολεία στη Γαλλία και την Ελλάδα και συχνά προσκαλείτο σε βασιλικές εκδηλώσεις, όπως η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, καθώς ο πρίγκιπας Φίλιππος και η μητέρα της ήταν πρώτοι ξάδελφοι.

Ήταν μία από τις δεκάδες κατάλληλες βασιλικές προσωπικότητες που συμμετείχαν σε βασιλική κρουαζιέρα με το ελληνικό βασιλικό γιοτ «Αγαμέμνων» το 1954. Η βασίλισσα Φρειδερίκη και ο βασιλιάς Παύλος της Ελλάδας φιλοξένησαν την κρουαζιέρα και φρόντισαν ώστε οι νέοι Ευρωπαίοι βασιλείς να γνωριστούν και να συναναστραφούν.

Το 1959, ήταν μία από τις έντεκα πριγκίπισσες που προσκλήθηκαν σε έναν χορό προς τιμήν του βασιλιά Μποδουέν του Βελγίου, ο οποίος εκείνη την εποχή αναζητούσε σύζυγο.

Η πριγκίπισσα ήταν παράνυμφος στους γάμους της πριγκίπισσας Σοφίας και του μελλοντικού βασιλιά Χουάν Κάρλος της Ισπανίας, καθώς και του βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ και της πριγκίπισσας Άννας Μαρίας της Δανίας.

Αν και υπήρχαν φήμες ότι θα παντρευόταν τον πρίγκιπα Χάραλντ της Νορβηγίας, ερωτεύτηκε έναν Γάλλο καρδιολόγο, τον Ζαν Ανρί Φρουσάρ. Γνώρισαν όταν ήταν και οι δύο φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Η πριγκίπισσα Τατιάνα σπούδαζε νοσηλευτική και βακτηριολογία. Ήταν διπλωματούχος νοσοκόμα και βακτηριολόγος για πολλά χρόνια.

Παντρεύτηκαν στις 24 Μαρτίου 1966 στην Αθήνα. Στον γάμο τους παρευρέθηκαν μέλη της ελληνικής και δανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας, η Βασίλισσα Άννα – Μαρία της Ελλάδας, η Βασιλομήτωρ Φρειδερίκη της Ελλάδας, η Βασίλισσα Ίνγκριντ της Δανίας, η Πριγκίπισσα Αλίκη της Ελλάδος, η Πριγκίπισσα Ειρήνη και η Πριγκίπισσα Σοφία (μετέπειτα Βασίλισσα της Ισπανίας).

«Η Τατιάνα και εγώ ήμασταν πάντα πολύ στενές φίλες, οικείες φίλες. Πριν παντρευτούμε, μετά… Αν και τώρα ζει στο Παρίσι, βλεπόμαστε πολύ συχνά», εξομολογήθηκε η Σοφία στη βιογράφο της.

Η αείμνηστη πριγκίπισσα συχνά συνόδευε τη Σοφία σε οικογενειακά ταξίδια και επίσημες εκδηλώσεις.