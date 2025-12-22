Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

Σε ηλικία 86 ετών

Newsbomb

Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ «άφησε» την τελευταία της πνοή την Παρασκευή (19/12), σε ηλικία 86 ετών, στη Γαλλία. Η πριγκίπισσα, νοσοκόμα και βακτηριολόγος, ήταν η κολλητή φίλη της βασίλισσας Σοφίας.

Γεννήθηκε ως Τατιάνα Μαρία Ρενάτα Ευγενία Ελισάβετ Μαργαρίτα Ράντζιβιλ στη Ρουέν της Γαλλίας, την 28η Αυγούστου 1939, κόρη του πρίγκιπα Ντομίνικ Ρέινερ Ραντζίβιλ (1911 – 1976) και της πριγκίπισσας Ευγενίας της Ελλάδας και της Δανίας (1910 – 1989).

Οι Ράντζιβιλ είναι μία πολωνική πριγκιπική οικογένεια με καταγωγή από τη Λιθουανία.

Τον Μάιο του 1940, η Γερμανία εισέβαλε στη Γαλλία. Ο πρίγκιπας Ντομίνικ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως αξιωματικός στον πολωνικό στρατό και η οικογένειά του εγκατέλειψαν τη Γαλλία και εγκαταστάθηκαν στη Νότια Αφρική, όπου τούς υποδέχτηκαν οι γονείς της πριγκίπισσας Ευγενίας, ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας και της Δανίας και η πριγκίπισσα.

Ο παππούς της από την πλευρά του πατέρα, ο πρίγκιπας Ιερώνυμος Μικολάι Ράντζιβιλ, συμμετείχε στις πολωνικές εξεγέρσεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνελήφθη από τους Σοβιετικούς τον Φεβρουάριο του 1945 και απελάθηκε σε γκουλάγκ στη Σοβιετική Ένωση. Πέθανε στο γκουλάγκ τον Απρίλιο του 1945. Η πρώτη του σύζυγος, η αρχιδούκισσα Ρενάτα της Αυστρίας, πέθανε το 1935.

Άλλα μέλη της ελληνικής βασιλικής οικογένειας που αναζήτησαν καταφύγιο στη Νότια Αφρική ήταν η πριγκίπισσα Φρειδερίκη και τα μικρά της παιδιά, η πριγκίπισσα Σοφία, ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος και η πριγκίπισσα Ειρήνη.

Η Σοφία ήταν 9 μήνες μεγαλύτερη από την Τατιάνα, που ήταν δεύτερη ξαδέλφη της. Η Σοφία θυμήθηκε: «Η Τατιάνα και εγώ είχαμε η καθεμία τη δική μας κούκλα, αλλά μόνο ένα καροτσάκι για να τις πάμε βόλτα. Τσακωνόμασταν, τραβώντας η καθεμία προς διαφορετική κατεύθυνση για να δούμε ποια θα το πάρει και, φυσικά, οι τσακωμοί μας κατέληγαν σε διαφωνίες μεταξύ των μητέρων μας, όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια», σύμφωνα με το Queen Up Close.

Το 1945, η οικογένεια επέστρεψε στη Γαλλία. Τον επόμενο χρόνο, οι γονείς της Τατιάνα χώρισαν. Το 1947, ο πρίγκιπας Ντομίνικ παντρεύτηκε τη Λίντια Μπλάντγκουντ και δύο χρόνια αργότερα, η πριγκίπισσα Ευγενία παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ραϊμόντο ντελα Τόρε ε Τάσο, δεύτερο δούκα του Καστέλ Ντουίνο.

Η Τατιάνα φοίτησε σε σχολεία στη Γαλλία και την Ελλάδα και συχνά προσκαλείτο σε βασιλικές εκδηλώσεις, όπως η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, καθώς ο πρίγκιπας Φίλιππος και η μητέρα της ήταν πρώτοι ξάδελφοι.

Ήταν μία από τις δεκάδες κατάλληλες βασιλικές προσωπικότητες που συμμετείχαν σε βασιλική κρουαζιέρα με το ελληνικό βασιλικό γιοτ «Αγαμέμνων» το 1954. Η βασίλισσα Φρειδερίκη και ο βασιλιάς Παύλος της Ελλάδας φιλοξένησαν την κρουαζιέρα και φρόντισαν ώστε οι νέοι Ευρωπαίοι βασιλείς να γνωριστούν και να συναναστραφούν.

Το 1959, ήταν μία από τις έντεκα πριγκίπισσες που προσκλήθηκαν σε έναν χορό προς τιμήν του βασιλιά Μποδουέν του Βελγίου, ο οποίος εκείνη την εποχή αναζητούσε σύζυγο.

Η πριγκίπισσα ήταν παράνυμφος στους γάμους της πριγκίπισσας Σοφίας και του μελλοντικού βασιλιά Χουάν Κάρλος της Ισπανίας, καθώς και του βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ και της πριγκίπισσας Άννας Μαρίας της Δανίας.

Αν και υπήρχαν φήμες ότι θα παντρευόταν τον πρίγκιπα Χάραλντ της Νορβηγίας, ερωτεύτηκε έναν Γάλλο καρδιολόγο, τον Ζαν Ανρί Φρουσάρ. Γνώρισαν όταν ήταν και οι δύο φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Η πριγκίπισσα Τατιάνα σπούδαζε νοσηλευτική και βακτηριολογία. Ήταν διπλωματούχος νοσοκόμα και βακτηριολόγος για πολλά χρόνια.

Παντρεύτηκαν στις 24 Μαρτίου 1966 στην Αθήνα. Στον γάμο τους παρευρέθηκαν μέλη της ελληνικής και δανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας, η Βασίλισσα Άννα – Μαρία της Ελλάδας, η Βασιλομήτωρ Φρειδερίκη της Ελλάδας, η Βασίλισσα Ίνγκριντ της Δανίας, η Πριγκίπισσα Αλίκη της Ελλάδος, η Πριγκίπισσα Ειρήνη και η Πριγκίπισσα Σοφία (μετέπειτα Βασίλισσα της Ισπανίας).

«Η Τατιάνα και εγώ ήμασταν πάντα πολύ στενές φίλες, οικείες φίλες. Πριν παντρευτούμε, μετά… Αν και τώρα ζει στο Παρίσι, βλεπόμαστε πολύ συχνά», εξομολογήθηκε η Σοφία στη βιογράφο της.

Η αείμνηστη πριγκίπισσα συχνά συνόδευε τη Σοφία σε οικογενειακά ταξίδια και επίσημες εκδηλώσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτασε στο Κάουνας η αποστολή

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια με τον 43χρονο που απειλούσε να αυτοκτονήσει με υγραέριο στο διαμέρισμά του

19:23ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις από μαχητικά αεροσκάφη όσο ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Ισραήλ

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών - Δείτε live

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Chrissy Teigen: Έσπασε το μπροστινό της δόντι με ζαχαρωτά παίζοντας με τα μικρά παιδιά της - «Τι τραβάνε οι γονείς»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Προχωράει η Δημοτική Συγκοινωνία για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της Σαμαριάς

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτη: Γυαλιά VR έβαλαν ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη – Δείτε βίντεο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που τεράστιο κύμα «καταπίνει» τουρίστρια που ποζάρει στα βράχια για φωτογραφία

18:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία σε άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

18:32LIFESTYLE

«Μια νύχτα μόνο» - «Η Γη της ελιάς»: Φινάλε για τις δύο σειρές του MEGA

18:32LIFESTYLE

Τηλεμαραθώνιος ANT1: Στις 520.000 ευρώ μέχρι στιγμής το κοντέρ

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία - «Σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο» - Έσβηναν πάνω τους τσιγάρα και τους ξυλοκοπούσαν

18:30ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται καραμέλες, διότι δεν αναγράφεται προειδοποίηση στη συσκευασία

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

18:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΜΕΓΑ ανάμεσα στους True Leaders 2024!

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση Βελγίδας τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες άδειασαν τέσσερις τόνους κοπριάς έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών - Δείτε live

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

16:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ