Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο
Τρομακτικές στιγμές σε σχολείο στη Μερσίνη, στη νότια Τουρκία, όπου μαθητής πυροβόλισε τον διευθυντή με τουφέκι
Τον «γύρο» του κόσμου κάνει βίντεο που δείχνει μαθητή 12 ετών σε σχολείο στη Μερσίνη, στη νότια Τουρκία, να ανοίγει πυρ εναντίον του διευθυντή, με τουφέκι.
Το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μερσίνης.
Ο έφηβος έχει συλληφθεί, ενώ, ο πατέρας του έχει επίσης τεθεί υπό κράτηση.
Γιατί τον πυροβόλησε
Η επίθεση σημειώθηκε έπειτα από επίπληξη στο νεαρό αγόρι από τον διευθυντή την περασμένη εβδομάδα, διότι ο μαθητής έφτασε στο σχολείο με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, όπως μεταδίδουν τουρκικά Μέσα ενημέρωσης.
