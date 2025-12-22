ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι να προσέξουν οι αγρότες στις ενστάσεις για τα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και το Μέτρο 23

Σημαντικές διευκρινίσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία ενστάσεων σε ό,τι αφορά τα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και το Μέτρο 23

Newsbomb

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι να προσέξουν οι αγρότες στις ενστάσεις για τα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και το Μέτρο 23
SOOC.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοινώθηκε σήμερα (22/12) η διαδικασία των ενστάσεων που αφορά τα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και την πληρωμή του Μέτρου 23.

Συγκεκριμένα:

Για την υλοποίηση της υπ' αριθμόν 355829/19.12.2025 εγκυκλίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αφορά τα ΚΑΕΚ σε ορισμένους νομούς της χώρας, ιδιαίτερα της Κεντρικής Μακεδονίας), ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα διαθέτει από το απόγευμα της Τρίτης (23/12) εφαρμογή στην οποία, παραγωγοί που δηλώνουν αγροτεμάχια έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων και δεν διαθέτουν έγκυρο ΚΑΕΚ δύνανται να υποβάλουν ψηφιακά την υπεύθυνη δήλωση, μέσω της ΕΑΕ, στην ειδική εφαρμογή

Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Αγροτεμαχίου της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ έως την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 23:59.

Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2025 θα επεξεργαστούν, προκειμένου οι δικαιούχοι να συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι 15 Ιανουαρίου 2026.

Οι υπόλοιποι δικαιούχοι, και εφόσον υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου 2026 θα συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Ενστάσεις για το Μέτρο 23

Το Μέτρο 23, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από την κυβέρνηση προκειμένου να στηριχθούν οι γεωργοί οι οποίοι είχαν διαπιστωμένα από τις ΔΑΟΚ μειωμένη παραγωγή το 2024, άνω του 30%, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης των πληρωμών του.

Ήδη έχουν καταβληθεί 157,5 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 177,5 εκατ. ευρώ του Μέτρου.

Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς σε συνέχεια της πρώτης πληρωμής πραγματοποιήθηκε νέος διασταυρωτικός έλεγχος, ο οποίος επέτρεψε την αποδέσμευση αγροτεμαχίων που δεν παρουσίαζαν πρόβλημα.

Στην πρώτη πληρωμή, ο διασταυρωτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ΑΦΜ, με αποτέλεσμα 10.990 ΑΦΜ να μην πληρωθούν στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως του αριθμού αγροτεμαχίων που είχαν δηλώσει.

Σε δεύτερο στάδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε αναλυτικό διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, γεγονός που καθιστά δυνατή την πληρωμή των αγροτεμαχίων για τα οποία δεν διαπιστώθηκε κανένα ζήτημα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος παραγωγός δεν είχε πληρωθεί καθόλου στην πρώτη πληρωμή.

Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση των γεωργών μέσω του Μέτρου 23 δηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 677.318 αγροτεμάχια.

Μετά τον νέο διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, προέκυψε ότι το πρόβλημα περιορίζεται σε 11.219 αγροτεμάχια, δηλαδή σε μόλις 1,66% του συνόλου.

Κατά συνέπεια, το 98,34% των αγροτεμαχίων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα και εντάσσεται κανονικά στην πληρωμή, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική συρρίκνωση των εκκρεμοτήτων μετά τη μετάβαση από έλεγχο σε επίπεδο ΑΦΜ σε έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χωρίς έλεγχο ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, στοιχεία τα οποία δεν αποτελούσαν προϋπόθεση καταβολής ενισχύσεων για το έτος 2024.

Για τα αγροτεμάχια που παραμένουν προσωρινά σε εκκρεμότητα, αποφασίσθηκε η ενεργοποίηση της διαδικασίας ενστάσεων.

Από τις 15 Ιανουαρίου 2026 και για 1 μήνα, θα ανοίξει πλατφόρμα για υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, τα ποσά που θα αντιστοιχούν στους δικαιούχους θα καταβάλλονται ανά 15νθήμερο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύο ακόμη αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Πού και πότε θα αρχίσει να χιονίζει

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

21:00WHAT THE FACT

Όλη η ζωή στη γη προέρχεται από έναν πρόγονο - Παλαιότερο από όσο νομίζαμε

20:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος ο Εμμανουήλ Καραλής - Οι πρώτοι σ’ όλες τις κατηγορίες

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη φλαμίνγκο στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου - Εντυπωσιακό βίντεο

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν γυμνάζεται με Γάλλους στρατιώτες στο Άμπου Ντάμπι – Ανακοίνωσε αγορά νέου αεροπλανοφόρου

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Δεν «βλέπει» χριστουγεννιάτικη εκεχειρία - Κρίσιμες ημερομηνίες 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου

20:38ΕΛΛΑΔΑ

myBusinessSupport: Άνοιξε για τον Β κύκλο στήριξης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Daniel

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια επίθεση με μαχαιριές στα Κάτω Πατήσια: Δύο νεαροί στο νοσοκομείο - Βίντεο ντοκουμέντο

20:25TRAVEL

Χριστούγεννα σαν παραμύθι στα Καλάβρυτα – Ο απόλυτος προορισμός για μικρούς και μεγάλους

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των φορέων οδικών μεταφορών - Οι δεσμεύσεις του

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τους γονείς του Ιωνά Καρούση συναντήθηκε στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης - «Θαυμάζω την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε την ανείπωτη τραγωδία»

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Ντουμπάι: Ο ζηλιάρης πρώην πίστευε ότι ήταν συνοδός πολυτελείας - Ακολούθησε την αεροσυνοδό χιλιάδες χιλόμετρα

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα καλύτερα χωριά της Κρήτης για διακοπές Χριστουγέννων

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι να προσέξουν οι αγρότες στις ενστάσεις τους για τα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και το Μέτρο 23

19:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή τέσσερα άτομα με ποινές κάθειρξης έως 12 έτη για λαθρεμπορία τσιγάρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού - Δεν υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση Βελγίδας τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ