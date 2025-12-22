Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της Σαμαριάς

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου που τοποθετήθηκε στον Ομαλό, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς.

Το δέντρο, ύψους 45 μέτρων, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της Ελλάδας, και η φωταγώγησή του πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο μίας εντυπωσιακής εκδήλωσης.

Μερικοί πολίτες δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα και χαρούμενοι που η περιοχή αξιοποιείται αυτή την περίοδο. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έχουν εκφραστεί έντονες αντιρρήσεις, καθώς θεωρείται ότι η κατασκευή δε συνάδει με το φυσικό περιβάλλον.

Το Cretalive επικοινώνησε με τον δήμαρχο Πλατανιά, κ. Γιάννη Μαλανδράκη, ο οποίος σημείωσε πως «αποτελεί πρωτοβουλία ιδιωτικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στο σημείο» και ότι «δεν υπήρξε κάποιο αίτημα για έγκριση προς τον Δήμο». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη μεταλλική κατασκευή, παρά το μεγάλο της ύψος, «δεν ταιριάζει με το εκπληκτικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περιοχή δέχεται πολλούς επισκέπτες αυτή την περίοδο, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το αναλλοίωτο φυσικό τοπίο, ενώ όπως είναι λογικό, «η κατασκευή αναμένεται να απομακρυνθεί μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου».

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τριάντης, από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανέφερε στο Cretalive πως «η τοπική μας Μονάδα δεν ρωτήθηκε ούτε ενημερώθηκε ποτέ και, προφανώς, θα προβούμε σε όλες τις ενέργειες διερεύνησης του όλου θέματος».