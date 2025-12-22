Έγκλημα στο Ντουμπάι: Ο ζηλιάρης πρώην σύζυγος πίστευε πως η αεροσυνοδός ήταν συνοδός

Ο Ρώσος Άλμπερτ Μόργκαν, 41 ετών, συνελήφθη στην Αγία Πετρούπολη, ως ύποπτος για την άγρια δολοφονία της 25χρονης πρώην συζύγου του Αναστασία, η οποία βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από ψαλίδι, σε πεντάστερο ξενοδοχείο του Ντουμπάι.

Ο Μόργκαν, νομικός σύμβουλος, φέρεται να «παρακολουθούσε» την πρώην σύζυγό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιστεύοντας ότι εργαζόταν ως συνοδός πολυτελείας όσο ήταν ακόμα παντρεμένοι, ανέφεραν οι ερευνητές.

Λέγεται ότι υποδύθηκε τον επισκέπτη, φόρεσε μια ρόμπα ξενοδοχείου που έκλεψε από το πλυσταριό και έπεισε μια καμαριέρα να τον αφήσει να μπει στο γυναικείο δωμάτιο.

Αρχικά, ο Μόργκαν σχεδίαζε να την περιχύσει με πράσινη μπογιά και να χρησιμοποιήσει το ψαλίδι για να της κόψει τα μαλλιά, αλλά όταν έφτασε, ξέσπασε καβγάς και ο 45χρονος φέρεται να σκότωσε την Αναστασία και να τράπηκε σε φυγή.

Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν για τη ρωσική αεροπορική εταιρεία Pobeda, βρέθηκε με τουλάχιστον 15 τραύματα από ψαλίδι στον λαιμό, τον κορμό και τα άκρα της.

Αναγνωρίστηκε μόνο ως Αναστασία, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά από δύο χρόνια γάμου, το ζευγάρι χώρισε και ο 45χρονος φέρεται να μπήκε στα προσωπικά μηνύματα της Αναστασίας και έκανε το ταξίδι των 2.700 μιλίων με έναν συνεργό — έναν δικαστικό επιμελητή από την Αγία Πετρούπολη.

Η αστυνομία του Ντουμπάι αναγνώρισε τον Μόργκαν ως ύποπτο από βίντεο ασφαλείας και ενημέρωσε τις ρωσικές αρχές, οι οποίες τον συνέλαβαν όταν επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη.

Μόλις τέθηκε υπό κράτηση, ο Μόργκαν φέρεται να ζήτησε να σταλεί να πολεμήσει για τη Ρωσία στην Ουκρανία - ένα τέχνασμα που Ρώσοι εγκληματίες έχουν χρησιμοποιήσει για να αποφύγουν τη φυλάκιση.

Ωστόσο, ένας δικαστής διέταξε την κράτησή του για τουλάχιστον δύο μήνες, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Μόργκαν, ο οποίος άλλαξε το όνομά του για να ταιριάζει με την αμερικανική τραπεζική δυναστεία αφού εξέτισε επτά χρόνια κάθειρξης για ναρκωτικά, είχε οικογενειακές διαφορές με την Αναστασία στο παρελθόν, αλλά εκείνη απέσυρε όλες τις καταγγελίες της εναντίον του, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.