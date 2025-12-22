Chrissy Teigen: Έσπασε το μπροστινό της δόντι με ζαχαρωτά παίζοντας με τα μικρά παιδιά της

Η Chrissy Teigen αναρρώνει από μια μάλλον επώδυνη και αναπάντεχη χριστουγεννιάτικη περιπέτεια.

Το 40χρονο μοντέλο κοινοποίησε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους πώς έσπασε ένα από τα μπροστινά της δόντια με ζαχαρωτά, την ώρα που προετοίμαζε ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι με τα μικρά παιδιά της.

Η Chrissy Τeigen και η κόρη της, Luna Chrissy Teigen/Instagram

Στο βίντεο που μοιράστηκε στα social media η Teigen εμφανίστηκε να βοηθά τα παιδιά της, τη Luna, 9 ετών, τον Miles, 7 ετών, την Esti και τον Wren, και οι δύο 2 ετών, να γεμίζουν γλάστρες με ζαχαρωτά και θρυμματισμένα μπισκότα Oreo όλοι μαζί στην τραπεζαρία.

Η Teigen εμφανίστηκε στη συνέχεια σε ένα βίντεο που γυρίστηκε τρεις ημέρες αργότερα, καθισμένη σε έναν καναπέ δίπλα σε σωρούς από ζαχαρωτά, λέγοντας ότι είχε σπάσει το δόντι της ενώ ετοίμαζε τα γλυκά για τα παιδιά της.

https://www.instagram.com/reel/DSi5XmRgd2Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Τις τελευταίες ημέρες ασχολούμαι με την καλλιέργεια ζαχαρωτών. Προσπάθησα να ανοίξω ένα από αυτά και έσπασα το δόντι μου», διηγήθηκε στην κάμερα γελώντας, δείχνοντας ό,τι απέμεινε από το μπροστινό της δόντι.

«Αυτό κάνουν οι μαμάδες για τα παιδιά τους. Προσπαθούσα να δημιουργήσω μια στιγμή μαγείας και τώρα δεν έχω δόντι», πρόσθεσε στο βίντεο που κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φυσικά η Teigen δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια καθώς αργότερα δημοσίευσε story στο Instagram στο οποίο φαίνεται ξαπλωμένη σε μια συνεδρία με τον οδοντίατρό της για να αποκατασταθεί το σπασμένο μπροστινό της δόντι.