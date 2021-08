Και δεύτερο τιμητικό βραβείο για τον Τζόνι Ντεπ!

Ακόμα ένα διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου τιμά τον Τζόνι Ντεπ για το σύνολο της καριέρας του.

Σχεδόν μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν ότι θα απονείμει το βραβείο Donostia, στον Τζόνι Ντεπ για την προσφορά του στον κινηματογράφο, ακόμα ένα διεθνές φεστιβάλ ανακοινώνει την απόφαση του να τιμήσει τον Χολιγουντιανό σταρ!



Ο λόγος αυτή τη φορά για το Karlovy Vary International Film Festival της Τσεχίας το οποίο θα βραβεύσει τον Τζόνι Ντεπ για το σύνολο της καριέρας του.



«Θαυμάζουμε τον κύριο Ντεπ για πάρα πολλά χρόνια και είμαστε χαρούμενοι που θα του απονείμουμε τιμητικό βραβείο», δήλωσαν σε επίσημη ανακοίνωση τους οι διοργανωτές του φεστιβάλ. Όπως έγινε γνωστό, στο φεστιβάλ θα προβληθούν οι δύο τελευταίες κινηματογραφικές δουλειές του Ντεπ: Minamata, και το ντοκιμαντέρ Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan.



Το ίδιο τιμητικό βραβείο θα λάβει και ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Μάικλ Κέιν, ο οποίος θα συμμετέχει στη διοργάνωση με την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, Best Sellers.



Το 55ο Karlovy Vary International Film Festival είναι προγραμματισμένος για τις 20-28 Αυγούστου.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι το Χόλιγουντ του έχει κλείσει την πόρτα, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, ο Τζόνι Ντεπ παραμένει αγαπημένο παιδί των μεγάλων κινηματογραφικών διοργανώσεων, έχοντας παράλληλα στο πλευρό του και τα εκατομμύρια των φαν του ανά τον κόσμο. Οι δυσκολίες στην καριέρα του ηθοποιού παρουσιάστηκαν εντονότερα μετά την πρόσφατη δικαστική ήττα στη μάχη του με τη βρετανική «The Sun» για δημοσίευμα που αφορούσε τον ξυλοδαρμό της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ.





