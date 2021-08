Πέθανε η μοναχοκόρη του Άλφρεντ Χίτσκοκ, Πατρίτσια

Η Πατρίτσια Χίτσκοκ είχε εμφανιστεί σε τρεις ταινίες του πατέρα της.

H Πατρίτσια Χίτσκοκ, η κόρη και το μοναδικό παιδί του σπουδαίου σκηνοθέτη Άλφρεντ Χίτσκοκ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Η Πατρίτσια άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα, στο σπίτι της στο Thousand Oaks της Καλιφόρνια, όπως ανέφερε η κόρη της, Κέιτι Ο’ Κόνελ Φιαλά.

Η κόρη του Χίτσκοκ είχε συμμετάσχει στις θρυλικές ταινίες του πατέρα της Ψυχώ (Psycho), O Άγνωστος του Εξπρές (Strangers on a Train) και Πονεμένο Ρομάντζο (Stage Fright).



Στην ταινία Ο Άγνωστος του Εξπρές είχε παίξει την Μπάρμπαρα Μόρτον, αδερφή της Αν (Ρουθ Ρόμαν). Στο Ψυχώ υποδύθηκε την Καρολάιν, συνάδελφο της Μάριον Κρέιν (Τζάνετ Λι).

Επίσης συμμετείχε στο The Case of Thomas Pyke όπως και στις τηλεοπτικές σειρές Suspense, Suspicion, My Little Margie, Matinee Theatre και The Life of Riley.



H Πατρίτσια γεννήθηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1928. Μητέρα της ήταν η Άλμα Ρέβιλ. Το 1939 η οικογένεια μετακόμισε στο Λος Άντζελες όπου η μικρή Πατ έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική. Πολύ αργότερα η Πατρίτσια αποσύρθηκε από την ενεργό δράση για να αφιερωθεί στην οικογένεια της, ενώ το 2003 μαζί με τον Λοράν Μπουζερό έγραψαν τη βιογραφία της μητέρας της με τίτλο, Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man.



Στο παρελθόν, σε συνέντευξη της αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον πατέρα της σημείωνε: «Δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο σε αυτό. Όπως και με κάθε ηθοποιό, συζητούσαμε τη σκηνή και τη γυρίζαμε».

Η Πατ είχε αποκτήσει τρεις κόρες, τις Μέρι, Τέρε, Κέιτι, εγγόνια και δισέγγονα.



