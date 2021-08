10 πράγματα που θα ήθελες να ξέρεις για τον Σον Κόνερι που γεννήθηκε σαν σήμερα

Ο Σον Κόνερι γεννήθηκε πριν 91 χρόνια στο Εδιμβούργο.

Σαν σήμερα, στις 25 Αυγούστου του 1930, γεννήθηκε στο Φάουντεμπριτζ, μια φτωχογειτονιά του Εδιμβούργου, ο Σον Κόνερι, ο καλύτερος (για τους περισσότερους) Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών.

Ο Σερ Σον Κόνερι ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός 007 και πρωταγωνίστησε σε συνολικά επτά ταινίες Μποντ. Βέβαια, στην πολύχρονη καριέρα του, συμμετείχε σε μια πληθώρα σπουδαίων ταινιών όπως: Το Όνομα του Ρόδου, Ο Βράχος, Οι Αδιάφθοροι, Ο Άνθρωπος που θα Γινόταν Βασιλιάς, Το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη και δεκάδες άλλες.



Έλαβε πλήθος βραβείων και διακρίσεων, μεταξύ των οποίων Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Τον Ιούλιο του 2000 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο εμβληματικός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών στις 31 Οκτωβρίου 2020. Ο Κόνερι πέθανε στο σπίτι του στις Μπαχάμες ενώ κοιμόταν.



Παρακάτω σου αποκαλύπτουμε 10 πράγματα που θα ήθελες να γνωρίζεις για έναν από τους πιο θρυλικούς ηθοποιούς της έβδομης Τέχνης.

1. Αν και όλοι τον γνωρίζαμε ως Σον, στην πραγματικότητα το μικρό όνομα του ηθοποιού ήταν Τόμας (το όνομα του παππού του) ή Τόμι όπως τον αποκαλούσαν στα παιδικά του χρόνια, ενώ στην εφηβεία είχε το ψευδώνυμο Big Tam.

2. Η πρώτη του δουλειά ήταν γαλατάς, ενώ γυάλιζε και φέρετρα για να βγάλει τα προς το ζην. Επίσης εργάστηκε ως γυμνό μοντέλο για φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών στο Εδιμβούργο.

3. Είχε ένα τατουάζ με τη φράση Scotland forever το οποίο «χτύπησε» όταν μπήκε στο Βασιλικό Ναυτικό το 1946 σε ηλικία 16 ετών.

4. Ξεκίνησε να ασχολείται με το bodybulding στα 18 του.

5. Απέρριψε την πρόταση για τον ρόλο του Γκάνταλφ στην κινηματογραφική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών καθώς όπως είχε ισχυριστεί δεν μπορούσε να καταλάβει τα βιβλία και δεν τον ενθουσίαζε η ιδέα να βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία για 18 μήνες, όσο δηλαδή θα διαρκούσαν τα γυρίσματα.

6. Όπως είχε δηλώσει στο ABC News το 2002, η αγαπημένη του ταινία Τζέιμς Μποντ ήταν το Από τη Ρωσία με Αγάπη (From Russia with Love).

7. Μια φορά τον σταμάτησε ένας τροχονόμος για υπερβολική ταχύτητα. Το όνομα του τροχονόμου ήταν… Τζέιμς Μποντ!

8. Στα γυρίσματα της ταινίας Τζέιμς Μποντ, Ποτέ μην Ξαναπείς Ποτέ (Never Say Never Again), ο Στίβεν Σιγκάλ του έσπασε κατά λάθος τον καρπό σε ένα μάθημα πολεμικών τεχνών.



9. Ήταν ιδιοκτήτης μιας βίλας στο Κρανίδι εδώ στην Ελλάδα

10. Η 93η και τελευταία ταινία του ήταν Η Συμμαχία (The League of Extraordinary) που κυκλοφόρησε το 2003. Ο ίδιος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2006.



