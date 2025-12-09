Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια είχαμε χαθεί»

H Εριέττα Κούρκουλου το πρωί της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον». Μεταξύ άλλων μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και το πώς εκείνη αντιλαμβανόταν την οικονομική ευχέρεια που είχε η οικογένειά της συγκριτικά με τις οικογένειες άλλων συνομήλικων παιδιών, αλλά και για τη σχέση με τα αδέλφια της.

«Όταν ήμουν έξι ετών είχα ρωτήσει τη μητέρα μου αν είμαστε κανονικοί γιατί έβλεπα τη διαφορά στο σχολείο με τα άλλα παιδιά. Και πήγαινα σε ένα πλούσιο σχολείο, δεν είναι ότι πήγαινα στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς» είπε η Εριέττα Κούρκουλου και πρόσθεσε: «Το ότι είχα πάντα ασφάλεια μαζί μου σαν παιδί, ένιωθα ότι με περιορίζει. Πιο πολύ στην εφηβεία…Δε μπορώ να πω ότι έχω δυσκολευτεί να κάνω φιλίες λόγω του οικονομικού υπόβαθρου. Έχω δυσκολευτεί γιατί είμαι δύσκολος άνθρωπος γενικά… Αν κάτι δεν έχω, αυτό είναι ανασφάλεια».

Για τη σχέση με τα αδέλφια της, η Εριέττα Κούρκουλου ανέφερε: «Με τα αδέλφια από τη πλευρά του πατέρα μου, έχω επαφή. Και με τον Άλκη και τη Μελίτα. Είχαμε χαθεί κάποια χρόνια, όταν έφυγε ο μπαμπάς μας. Τα αδέλφια που είναι από άλλο πατέρα, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά γιατί η μαμά είναι εκείνη που πάντα ενώνει το σπίτι.

Με τον Πάρι, πάντα είχαμε κοινά, ήμασταν συνέχεια μαζί. Με τα άλλα αδέλφια μου, επειδή έχουμε και μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, οπότε για κάποια χρόνια ήμασταν και σε άλλες φάσεις και λίγο χαθήκαμε. Τώρα που κι εγώ μεγάλωσα και έχω κάνει οικογένεια μπορούμε να έχουμε πιο πολλά κοινά».