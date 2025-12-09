Εξιτήριο για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Ήταν μία δύσκολη ημέρα και πέρασε»

Νέα ανάρτηση έκανε ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης που βρέθηκε σήμερα στο νοσοκομείο ταλαιπωρούμενος από πνευμονία και κολικό νεφρού, για να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του ακόλουθους σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε νωρίτερα σήμερα -όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του στα social media- στα νοσοκομείο με πνευμονία και κολικό νεφρού.

Σε νέα ανάρτηση ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εξήγησε ότι όλα εξελίχθηκαν θετικά, ενώ παράλληλα δήλωσε σοκαρισμένος από τις ευχές για περαστικά που δέχθηκε από τον κόσμο.

«Έχω πάθει σοκ από τα μηνύματα σας για περαστικά. Απ’ ότι φαίνεται όλα πηγαίνουν καλά. Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός λόγω της κατάστασης της υγείας του δεν παρουσίασε σήμερα την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την οποία ανέλαβε ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Ξέρω ότι σήμερα περιμένατε να βρείτε σε αυτή τη θέση τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Όμως ένα μικρό θέμα υγείας τον κρατάει μακριά. Παρ’ όλα αυτά βρήκαμε ό,τι πιο κοντινό μπορούσαμε εμφανισιακά, το φέραμε για να καλυφθεί αυτό το κενό», είπε ο δημοσιογράφος καλησπερίζοντας τους τηλεθεατές.

Ο Γιαννης Τσιμιτσέλης, σε δηλώσεις του μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης ανέφερε ότι πήρε εξιτήριο και ότι αύριο θα επιστρέψει κανονικά στην εκπομπή.«Ήταν ένα δύσκολο πρωινό, γιατί εδώ και μία εβδομάδα έχω πνευμονία, αλλά την πάλευα. Αλλά σήμερα το πρωί είχα έναν κολικό νεφρού, είναι εξαιρετικά μεγάλος ο πόνος και υπέφερα. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά, πήρα εξιτήριο και λογικά αύριο θα είμαι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

