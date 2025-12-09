Τζέιν Σέιμουρ: «Είμαι 74 και είμαι πολύ ενεργή σεξουαλικά»

Η εξομολόγηση της 74χρονης ηθοποιού

Τζέιν Σέιμουρ: «Είμαι 74 και είμαι πολύ ενεργή σεξουαλικά»
H Τζέιν Σέιμουρ με τον σύντροφό της
Η ηθοποιός Τζέιν Σέιμουρ εξομολογήθηκε πως νιώθει δεκαετίες νεότερη, τονίζοντας πως παραμένει σεξουαλικά ενεργή στα 74 χρόνια της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία της επιτυχημένης κωμωδίας του 2005 «Wedding Crashers», η ηθοποιός μίλησε για το πώς διατηρεί νεανικό πνεύμα όσο μεγαλώνει.

«Πρέπει πραγματικά να ξυπνάω το πρωί και να θυμίζω στον εαυτό μου πόσων χρονών είμαι, γιατί μέσα μου θα έλεγα ότι νιώθω ακόμα σαν να είμαι περίπου 40 ή 50», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν ξέρω πού πήγε όλος αυτός ο χρόνος, αλλά έχω την ενέργεια που είχα όταν ήμουν 40», πρόσθεσε.

Jane Seymour

Η Τζέιν Σέιμουρ στο 33ο Ετήσιο Πάρτι Απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας για το AIDS του Ιδρύματος Έλτον Τζον την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025, στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια.

Invision

Η 74χρονη ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να ανταπεξέρχεται σε μεγάλες, εξαντλητικές ημέρες γυρισμάτων. «Δουλεύω 12- ή 14ωρα στα πλατό και κρατάω τον ρυθμό όλων», εξήγησε.

«Δεν χρειάζομαι καρτελάκια με ατάκες ή οτιδήποτε. Μαθαίνω σελίδες επί σελίδων και έχω πολλή ενέργεια και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή συνεχίζω να δουλεύω και πιέζω τον εαυτό μου να γίνομαι καλύτερη σε αυτό που κάνω, επειδή αγαπώ αυτό που κάνω — πιστεύω ότι αυτό με κρατά νέα», σημείωσε.

Ο χρόνος που περνά με την οικογένειά της επίσης τη βοηθά να νιώθει δεκαετίες νεότερη. «Έχω εγγόνια και δικά μου παιδιά, μερικά από τα οποία είναι λίγο πάνω από τα 40. Είμαι μέρος του κοινωνικού τους κύκλου. Οπότε, στην πραγματική μου ζωή δεν με έχουν ποτέ βάλει στην κατηγορία “α, τώρα είσαι μεγαλύτερης ηλικίας, κάνε παρέα μόνο με ανθρώπους που παίζουν γκολφ όλη την ώρα”», εξήγησε. «Καθόλου. Το ακριβώς αντίθετο».

Jane Seymour

Η Τζέιν Σέιμουρ φτάνει στο γκαλά Women in Entertainment του The Hollywood Reporter την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2024, στο ξενοδοχείο Beverly Hills στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

(AP Photo/Chris Pizzello)

Μιλώντας για τον αξέχαστο ρόλο της και την «πιπεράτη» topless σκηνή της στο «Wedding Crashers» και για το πώς η ταινία έδειξε ότι οι γυναίκες άνω των 50 μπορούν να είναι σέξι και σεξουαλικές, η Σέιμουρ είπε: «Γίνομαι 75 του χρόνου και είμαι πολύ ενεργή σεξουαλικά».

Η Σέιμουρ είναι σε σχέση με τον Τζον Ζαμπέτι.

Πρόσθεσε ότι είναι περήφανη που η Κάθλιν και άλλοι χαρακτήρες που έχει υποδυθεί, όπως η συνταξιούχος και ερασιτέχνης ντετέκτιβ Χάρι στη σειρά «Harry Wild», είναι «παραδείγματα προς μίμηση για γυναίκες μιας ορισμένης ηλικίας, ή γενικά για ανθρώπους, ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ερωτευτείς, ότι μπορείς να είσαι σέξι για όσο καιρό το νιώθεις».

Στο People ανέφερε ότι ακούει από θαυμαστές της «συνεχώς» πως τη βλέπουν ως πρότυπο για το πώς να ζουν με αυτοπεποίθηση και ζωτικότητα. «Κατά κάποιον τρόπο έχω γίνει σχεδόν ένα “πρόσωπο-σύμβολο” για το ότι υπάρχει ζωή μετά τα 70. Και όταν λέω τη λέξη 70 —δεν υπάρχει τίποτα πάνω μου που να νιώθει έτσι», σχολίασε.

«Κοιτάζω τη μητέρα μου, όταν ήταν ακόμη στη ζωή, και στα 50 θα έλεγα ότι ήταν μεσήλικη. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι. Νιώθω πολύ γεμάτη ενέργεια. Έχω περισσότερη ενέργεια από τους περισσότερους νέους στο σετ. Δουλεύω περισσότερο και πιο σκληρά και το λατρεύω», συμπλήρωσε.

Η σταρ του Live and Let Die σημείωσε ότι είναι «πολύ πιο ανοιχτόμυαλη» στη ζωή τώρα και «δεν είμαι κολλημένη στις συνήθειές μου». Και σίγουρα δεν «κατεβάζει ταχύτητα», όπως τόνισε.

