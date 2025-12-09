Κεραμέως: Έτσι κατάφερε η Ελλάδα να επιτύχει τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην ΕΕ

Τους πέντε βασικούς πυλώνες που οικοδομούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας της Ελλάδας και που έχουν οδηγήσει στη μεγάλη μείωση της ανεργίας παρέθεσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο 27ο Annual Capital Link – Invest in Greece Forum.

«Η πρόοδος της Ελλάδας δεν αποτυπώνεται μόνο στη θεαματική μείωση της ανεργίας, αλλά και στην ανάδειξη ενός βιώσιμου, αμοιβαία επωφελούς μοντέλου, στο οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, οι εργαζόμενοι ευημερούν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποδίδουν απτά και διαρκή οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας. Η προσέγγιση αυτή αποδεικνύει ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία αλληλοσυμπληρώνονται», δήλωσε η Υπουργός.

Η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι, τα τελευταία έξι χρόνια, η Ελλάδα μετέτρεψε τις μεταρρυθμίσεις σε μετρήσιμα αποτελέσματα: «η ανεργία μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από το 18% στο 8%, η μεγαλύτερη πτώση στην Ευρώπη, ενώ η απασχόληση έφτασε σε ιστορικά υψηλά. Αυτά είναι αποτελέσματα συνεπούς πολιτικής κατεύθυνσης που βασίζεται σε πέντε πυλώνες, οι οποίοι οδηγούν τόσο στην αύξηση της απασχόλησης όσο και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών».

Πρώτος πυλώνας: Στόχευση βασικών πληθυσμιακών ομάδων για ενίσχυση της απασχόλησης

Η Ελλάδα επενδύει στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού νέων, γυναικών, ατόμων με αναπηρία και συνταξιούχων.

Η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 48% από το 2019.

Η ανεργία των γυναικών μειώθηκε πάνω από 50%, με μέτρα όπως η επέκταση γονικών αδειών και ευέλικτες μορφές εργασίας.

Τα άτομα με αναπηρία μπορούν πλέον να εργάζονται χωρίς κανέναν περιορισμό στη σύνταξή τους.

Η συμμετοχή εργαζόμενων συνταξιούχων αυξήθηκε από 35.000 σε πάνω από 250.000.

Δεύτερος πυλώνας: Επένδυση σε δεξιότητες και επαγγελματική εκπαίδευση

Περισσότεροι από 450.000 πολίτες έχουν ήδη ολοκληρώσει προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, με στόχο τους 500.000 έως το 2026. Παράλληλα, οι Σχολές Μαθητείας του Υπουργείου προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση σε 38 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, από την κυβερνοασφάλεια έως τα logistics, με ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης που αγγίζουν το 100%.

Τρίτος πυλώνας: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

Από το 2019, πάνω από 250.000 πολίτες έχουν βρει εργασία μέσω προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Τέταρτος πυλώνας: Διαφάνεια και συμμόρφωση μέσω ψηφιακής καινοτομίας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει πλέον σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, εξασφαλίζοντας την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, περιορίζοντας την αδήλωτη εργασία και ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί και η συμμόρφωση των επιχειρήσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Πέμπτος πυλώνας: Μετατροπή του brain drain σε brain gain

Η δράση ReBrain Greece έχει συνδέσει χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας. Σε πρόσφατες εκδηλώσεις σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Στουτγάρδη συμμετείχαν πάνω από 5.000 ενδιαφερόμενοι και 120 εταιρείες, ενώ την Κυριακή πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη εκδήλωση στη Νέα Υόρκη με ρεκόρ συμμετοχής άνω των 1500 Ελλήνων πολιτών από ΗΠΑ και Καναδά. Όσοι επιστρέφουν μπορούν να αιτηθούν 50% μείωση στο φόρο εισοδήματος για επτά έτη.

Στη συνέχεια η Υπουργός, αναφερόμενη στα συνολικά αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων, παρουσίασε συγκεκριμένους δείκτες προόδου, όπως:

μείωση ανεργίας από 18% (2019) σε 8% (2025),

αύξηση κατώτατου μισθού από 650€ σε 880€ (άνοδος 35,3%),

δημιουργία άνω των 500.000 νέων θέσεων εργασίας,

αύξηση πλήρους απασχόλησης στο 76,4%,

μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 μονάδες,

σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας,

2,2 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με πέρυσι,

420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό.

Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου, ο οποίος ενισχύει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, ενώ ανέδειξε και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

«Με την ευθυγράμμιση των συμφερόντων εργαζομένων, επιχειρήσεων και πολιτείας, η Ελλάδα διαμορφώνει ένα σχέδιο ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και κοινής ευημερίας» κατέληξε η υπουργός.

Διαβάστε επίσης