Ρίντλεϊ Σκοτ: Έρχεται το σίκουελ του Μονομάχου!

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ αποκάλυψε πως το σενάριο της δεύτερης ταινίας του Μονομάχου γράφεται ήδη.

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ μοιάζει ασταμάτητος τον τελευταίο καιρό. Καθώς αναμένουμε τα δύο πολυσυζητημένα φιλμ The Last Duel (Η Τελευταία Μονομαχία) και House of Gucci που θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα, ο διάσημος σκηνοθέτης ανακοίνωσε ήδη το νέο μεγάλο πρότζεκτ του. Ο λόγος για το σίκουελ της ταινίας Μονομάχος του 2000.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Empire, ο Σκοτ επιβεβαίωσε ότι δουλεύει ήδη πάνω στη συνέχεια της ταινίας η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει μετά το Kitbag με τον Χοακίν Φίνιξ στον ρόλο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε συγκεκριμένα: «Έχω βάλει να γράψουν (τον επόμενο) Μονομάχο. Έτσι, όταν τελειώσω με τον Ναπολέοντα, ο Μονομάχος θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει (γυρίσματα)».

Όσον αφορά το Kitbag, φήμες θέλουν να κυκλοφορεί μέσα στο 2023, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί ο Μονομάχος δεν φαίνεται να φτάνει στα σινεμά πριν από το 2024.

Όπως είχε γίνει γνωστό παλιότερα, ο Σκοτ δουλεύει το σίκουελ του Μονομάχου από το 2018. Στην πρώτη ταινία ο Μάξιμους (Ράσελ Κρόου) πεθαίνει, έτσι η συνέχεια αναμένεται να ασχοληθεί με τον Λούσιους, ανιψιό του Κόμοντους (Χοακίν Φίνιξ) και γιο της Λουσίλα (Κόνι Νίλσεν).

Ο Μονομάχος του 2000 είχε σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία, κερδίζοντας παράλληλα πέντε βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Ράσελ Κρόου.





