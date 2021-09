Ο Τζέιμς Μποντ και ό,τι νέο έρχεται στα σινεμά αυτή την εβδομάδα

Το No Time to Die και οι υπόλοιπες νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά από σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου.

Η νέα ταινία Τζέιμς Μποντ με τον Ντάνιελ Κρεγκ στο κύκνειο άσμα του ως 007 είναι talk of the town και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της τελευταίας κινηματογραφικής εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.



Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου μάς αποχαιρετά φέρνοντας στα ελληνικά σινεμά τέσσερις νέες πρεμιέρες και περισσότερους θεατές που σπεύδουν να δουν την 25η ταινία Τζέιμς Μποντ με τίτλο No Time to Die. Θυμίζουμε ότι η νέα ταινία του 007 χτυπήθηκε ανελέητα από τον κορονοϊό, γνωρίζοντας πάνω από ένα χρόνο καθυστέρηση με αρκετές αναβολές. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η άξιζε η αναμονή...



Δείτε αναλυτικά τις νέες ταινίες που έρχονται στα σινεμά από σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου.





James Bond: No time to die

O Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα σκηνοθετεί τη νέα, 25η περιπέτεια του Τζέιμς Μποντ που σήμερα -επιτέλους- κάνει πρεμιέρα και στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, έπειτα από απανωτές αναβολές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η πέμπτη και τελευταία φορά που ο Ντάνιελ Κρεγκ φοράει το κοστούμι του θρυλικού 007.



Όσον αφορά την υπόθεση, ο Τζέιμς Μποντ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.



Εκτός από τον Ντάνιελ Κρεγκ στην ταινία συμμετέχουν ακόμα οι: Άνα ντε Άρμας, Ράμι Μάλεκ, Ραλφ Φάινς, Λέα Σεντού, Μπεν Γουίσοου, Μπίλι Μάγκνουσεν, Ναόμι Χάρις, Τζέφρι Ράιτ, Ντέιβιντ Ντέντσικ, Λασάνα Λιντς, Ρόρι Κίνεαρ, Νταλί Μπενσάλα, Κρίστοφ Βαλτζ

Εγκλωβισμένος (Love Trilogy: Chained)

Ο Ράσι είναι αστυνομικός τα τελευταία 15 χρόνια, ένας προστάτης των πολιτών και του νόμου που έχει πάντα τον έλεγχο. Παρά τη διαρκή του έκθεση σε κάθε είδους βίας, η βαθύτερή του επιθυμία είναι να αποκτήσει παιδί με τη σύζυγό του. Όλα όμως ανατρέπονται όταν κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση εξαιτίας της συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου και τίθεται σε διαθεσιμότητα. Ενώ προσπαθεί να υπερασπιστεί την αθωότητά του στη δουλειά του, στο σπίτι του συγκρούεται με την πεισματάρα και δυναμική θετή του κόρη, η οποία αψηφά την εξουσία του, ενώ η γυναίκα του μοιάζει ολοένα πιο απόμακρη. Αβοήθητος και εγκλωβισμένος από την ανάγκη του να επιβάλλεται, γίνεται επικίνδυνος για τον ίδιο και τους αγαπημένους του. Τώρα πια όλα μπορούν να συμβούν.



Δραματική ταινία του Γιάρον Σάνι με τους Σταβ Άλμαγκορ, Έραν Ναΐμ, Σταβ Πατάι, Άσερ Αγιάλον.





PHOTO GALLERY Photo 1/4 Δεν ακούμε τα τραγούδια Photo 2/4 Τζέιμς Μποντ- No Time to Die Photo 3/4 Εγκλωβισμένος Photo 4/4 Η Ακρόαση

Η ακρόαση (The audition)

Η Anna Bronsky είναι δασκάλα βιολιού σε ένα μουσικό γυμνάσιο. Παρά την αντίθεση όλων των άλλων δασκάλων, η Άννα αναλαμβάνει την εισαγωγή ενός μαθητή, του Αλέξανδρου, στον οποίο και εντοπίζει ένα αξιοσημείωτο ταλέντο. Αποφασισμένη να τον προετοιμάσει για την ενδιάμεση εξέταση, παραμελεί την οικογένειά της - τον γιο της Jonas, τον οποίο και φέρνει σε ανταγωνισμό με τον νέο της μαθητή και τον σύζυγό της Philippe. Ο συνάδελφός της Κρίστιαν, με τον οποίο έχει σχέση, την πείθει να συμμετάσχει σε ένα κουιντέτο. Όταν αποτυγχάνει κατά τη διάρκεια της κοινής τους συναυλίας, η πίεση αυξάνεται και εστιάζει πλέον όλη της την προσοχή στον μαθητή της Αλέξανδρο. Την ημέρα των εξετάσεων τα γεγονότα παίρνουν μία τραγική τροπή.





Δεν Ακούμε τα Τραγούδια (We No Longer Hear the Songs)

Ο Νίκος και η Νόρα προσκαλούν στο σπίτι τους τον Άγγελο για να περάσει τη νύχτα μαζί τους. Το μενού περιλαμβάνει καψίματα από ηλεκτρικό σίδερο, μιούζικαλ και γουέστερν, παιδικά παιχνίδια και σκοτεινούς εφιάλτες, τον Έλβις Πρίσλεϊ και την Μάρλεν Ντίτριχ. Κάποτε ο Νίκος και η Νόρα ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά και όπως όλα τα ζευγάρια που ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά, τώρα ζουν σχεδόν ευτυχισμένοι.



Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Τάκη Παπαναστασίου με τους Πάνο Παπαδόπουλο, Νάνσυ Σιδέρη, Μιχαήλ Ταµπακάκη.









Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



Ντάνιελ Κρεγκ: Από τον Τζέιμς Μποντ στον Μάκβεθ



Τζέιμς Μποντ: Ο θρυλικός 007 σε αριθμούς - Δείτε το Infographic του Newsbomb.gr

Squid Game: Απίστευτη γκάφα με τον αριθμό του τηλεφώνου στη νέα σειρά-φαινόμενο του Netflix