Οι νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

To Κάποιος Μπήκε στο Σπίτι σου (There's Someone Inside Your House) έρχεται στο Netflix στις 6 Οκτωβρίου

Τι νέο βλέπουμε στο Netflix από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου.

Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στο Netflix με πλήθος σειρών, ταινιών και ντοκιμαντέρ. Συγκεκριμένα αυτή την εβδομάδα δύο νέες σειρές κάνουν την εμφάνισή τους στη συνδρομητική πλατφόρμα. Ο λόγος για τον Κώδικα των Δισεκατομμυρίων Δολαρίων και Pretty Smart.



Από τον κατάλογο των νέων ταινιών, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα Κάποιος Μπήκε στο Σπίτι σου και Ο Αδερφός μου, η Αδερφή μου.



Δείτε αναλυτικά όσα έρχονται αυτή την εβδομάδα στο Netflix.





Σειρές του Netflix

04/10/2021

Στη Γειτονιά μου: Σεζόν 4 (On My Block: Season 4)



Δύο χρόνια αφού οι δρόμοι τους χώρισαν, οι Ρούμπι, Τζαμάλ, Μονσέ και Σίζαρ βιώνουν νέες απειλές και πρέπει να αποφασίσουν αν η φιλία τους είναι όντως αδελφική.



07/10/2021

Ο Κώδικας των Δισεκατομμυρίων Δολαρίων: Σειρά μίας σεζόν (The Billion Dollar Code)



Στο Βερολίνο του '90, ένας καλλιτέχνης και ένας χάκερ εφευρίσκουν έναν νέο τρόπο για να βλέπουν τον κόσμο. Χρόνια μετά, τρέχουν την Google στα δικαστήρια για την πατέντα.

08/10/2021

Pretty Smart: Σεζόν 1



Η διαβαστερή Τσέλσι ανακαλύπτει ότι έχει πολλά να μάθει ακόμα για την ευτυχία, όταν αναγκάζεται να μετακομίσει με τη ζωηρή της αδελφή και τους τρεις συγκατοίκους της.



08/10/2021

Οικογενειακή Επιχείρηση: Σεζόν 3 (Family Business: Season 3)



Αιχμάλωτοι σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι, οι Αζάν έρχονται αντιμέτωποι με ευέξαπτους απαγωγείς, ένα αδιανόητο νέο προϊόν και ένα απίστευτο οικογενειακό μυστικό.

Ταινίες του Netflix

05/10/2021

Πώς να Ξεφύγεις από τον Undertaker (Escape The Undertaker)



Μπορεί η New Day να γλιτώσει από τις εκπλήξεις στην τρομακτική έπαυλη του Αντερτέικερ; Εσείς αποφασίζετε για την τύχη της σ' αυτήν τη διαδραστική ταινία με θέμα το WWE.

06/10/2021

Κάποιος Μπήκε στο Σπίτι σου (There's Someone Inside Your House)



Η Μακάνι και οι φίλοι της στο λύκειο Όσμπορν προσπαθούν να εντοπίσουν και να σταματήσουν έναν μασκοφόρο φονιά που αποκαλύπτει τα μεγαλύτερα μυστικά των μαθητών.



08/10/2021

Μνησικακία (Grudge)



Ένας επιτυχημένος εισαγγελέας μπλέκει σε ένα επικίνδυνο μυστήριο.



08/10/2021

Ο Αδερφός μου, η Αδερφή μου (My Brother, My Sister)



Με εντολή της διαθήκης του πατέρα τους, τα αδέλφια Νικ και Τέσλα και τα παιδιά της Τέσλα συγκατοικούν και πρέπει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες για να γίνουν οικογένεια.

Ντοκιμαντέρ του Netflix



06/10/2021

Bad Sport: Η Σκοτεινή Πλευρά των Σπορ: Τόμος 1 (Bad Sport)



Το αληθινό έγκλημα κι ο αθλητισμός συναντώνται σε αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ που μελετά παγκόσμιες αντιφάσεις και σκάνδαλα από πρώτο χέρι μέσω αναφορών των εμπλεκόμενων.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix



08/10/2021

Οι Γκριμ και μια Σκοτεινή Ιστορία: Σεζόν 1 (A Tale Dark & Grimm)



Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ βγαίνουν από την ιστορία τους και οδηγούνται σε οκτώ άλλα παραμύθια γραμμένα ή εμπνευσμένα από τους Γκριμ σε μια αυθάδικη σειρά κινουμένων σχεδίων.



08/10/2021

Pokémon - Η Ταινία: Τα Μυστικά της Ζούγκλας (Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle)



Ο Κόκο μεγαλώνει στη ζούγκλα με ένα μοναχικό Ζαρούντ. Όταν γνωρίζει τους Ας και Πίκατσου, ανακαλύπτει τον κόσμο των ανθρώπων – και μια πλεκτάνη που απειλεί το σπίτι του!



