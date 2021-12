Χρυσές Σφαίρες 2022: Netflix και HBO οδηγούν τις φετινές υποψηφιότητες

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες για τις 79ες Χρυσές Σφαίρες.

Η φετινή Οσκαρική σεζόν μόλις άνοιξε και επίσημα, με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες 2022.

Θυμίζουμε ότι οι φετινές ανακοινώσεις έγιναν με φόντο την σφοδρή κριτική και το μποϊκοτάζ που δέχθηκε η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ για έλλειψη διαφορετικότητας μεταξύ των 87 μελών της.

Μάλιστα, ο σάλος ώθησε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC να ακυρώσει τη μετάδοση της τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2022.



Ωστόσο, τον Μάρτιο, η HFPA ανακοίνωσε σχέδια για σειρά μεταρρυθμίσεων και αλλαγές στο καταστατικό της, μεταξύ άλλων και την ένταξη νέων μελών το 2021 και το 2022. Μέχρι στιγμής έχει υποδεχτεί 21 νέα μέλη στο πλαίσιο «της συνεχούς δέσμευσής της για διαφορετικότητα και συμπερίληψη».



Μεταξύ των νέων μελών, το 48% είναι γυναίκες, το 29% Μαύροι, το 24% Ασιάτες, το 29% Λατινο-Αμερικανοί και το 19% από τη Μέση Ανατολή/Βόρεια Αφρική.

Όσον αφορά το διαγωνιστικό μέρος, την κινηματογραφική κούρσα οδηγεί το Netflix με 17 υποψηφιότητες, ενώ την τηλεοπτική το HBO με συνολικά 15 υποψηφιότητες.



Οι 79ες Χρυσές Σφαίρες θα απονεμηθούν την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022.



Δείτε αναλυτικά τις φετινές υποψηφιότητες:





Ταινίες

Καλύτερη Ταινία - Δράμα



Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog



Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick… Boom!

West Side Story

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κένεθ Μπράνα (Belfast)

Τζέιν Κάμπιον (The Power of the Dog)

Μάγκι Τζίλενχαλ (The Lost Daughter)

Στίβεν Σπίλμπεργκ (West Side Story)

Ντενί Βιλνέβ (Dune)

A’ Ανδρικός Ρόλος - Δράμα



Μαχερσάλα Άλι (Swan Song)

Χαβιέρ Μπαρδέμ (Being the Ricardos)

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (The Power of the Dog)

Γουίλ Σμιθ (King Richard)

Ντενζέλ Γουάσινγκτον (The Tragedy of Macbeth)



Α’ Γυναικείος - Δράμα

Τζέσικα Τσαστέιν (The Eyes of Tammy Faye)

Ολίβια Κόλμαν (The Lost Daughter)

Νικόλ Κίντμαν (Being the Ricardos)

Lady Gaga (House of Gucci)

Κρίστεν Στιούαρτ (Spencer)

A’ Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Don’t Look Up)

Πίτερ Ντίνκλατζ (Cyrano)

Άντριου Γκάρφιλντ (Tick, Tick… Boom!)

Κούπερ Χόφμαν (Licorice Pizza)

Άντονι Ράμος (In the Heights)

Α’ Γυναικείος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ



Μαριόν Κοτιγιάρντ (Annette)

Αλάνα Χάιμ (Licorice Pizza)

Έμα Στόουν (Cruella)

Τζένιφερ Λόρενς (Don’t Look Up)

Ρέιτσελ Ζέγκλερ (West Side Story)



Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπεν Άφλεκ (The Tender Bar)

Τζέιμι Ντόρναν (Belfast)

Σιάραν Χιντς (Belfast)

Τρόι Κοτσούρ (CODA)

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι (The Power of the Dog)



B’ Γυναικείος Ρόλος

Καιτριόνα Μπαλφ (Belfast)

Αριάνα ΝτεΜπόους (West Side Story)

Κίρστεν Ντανστ (The Power of the Dog)

Αουντζανιού Έλις (King Richard)

Ρουθ Νέγκα (Passing)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Compartment No. 6

Drive My Car

The Hand of God

A Hero

Parallel Mothers

Καλύτερη Μουσική

The French Dispatch

Encanto

The Power of the Dog

Parallel Mothers

Dune

Καλύτερο Τραγούδι

Be Alive (King Richard)

Dos Orugitas (Encanto)

Down to Joy (Belfast)

Here I Am (Singing My Way Home) (Respect)

No Time to Die (No Time to Die)

Καλύτερο Σενάριο

Licorice Pizza

Belfast

The Power of the Dog

Don’t Look Up

Being the Ricardos

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon





Τηλεόραση





Καλύτερη Σειρά (Δράμα)

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

Καλύτερη Σειρά (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Α’ Ανδρικός Ρόλος - Δραματική Σειρά

Μπράιαν Κοξ (Succession)

Λι Τζουνγκ-τζέι (Squid Game)

Μπίλι Πόρτερ (Pose)

Τζέρεμι Στρονγκ (Succession)

Ομάρ Σι (Lupin)



Α’ Γυναικείος Ρόλος - Δραματική Σειρά

Ούζο Αντούμπα (In Treatment)

Τζένιφερ Ανιστον (The Morning Show)

Κριστίν Μπαράνσκι (The Good Fight)

Ελίζαμπεθ Μος (The Handmaid’s Tale)

Εμτζέι Ροντρίγκεζ (Pose)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Άντονι Αντερσον (Black-ish)

Νίκολας Χουλτ (The Great)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Μάρτον Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Χάνα Αϊνμπάιντερ (Hacks)

Ελ Φάνινγκ (The Great)

Ίσα Ρέι (Insecure)

Τρέισι Ελις Ρος (Black-ish)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Καλύτερη Μίνι Σειρά

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad



Α’ Ανδρικός Ρόλος - Μίνι Σειρά

Πολ Μπέτανι (WandaVision)

Όσκαρ Αϊζακ (Scenes From a Marriage)

Μάικλ Κίτον (Dopesick)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Halston)

Ταχάρ Ραχίμ (The Serpent)

Α’ Γυναικείος Ρόλος - Μίνι Σειρά

Τζέισικα Τσαστέιν (Scenes From a Marriage)

Σίνθια Ερίβο (Genius: Aretha)

Ελίζαμπεθ Όλσεν (WandaVision)

Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Maid)

Κέιτ Γουίνσλετ (Mare of Easttown)



B’ Ανδρικός Ρόλος - Τηλεοπτική Σειρά

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Κίεραν Κάλκιν (Succession)

Μαρκ Ντουπλα (The Morning Show)

Μπρεντ Γκόλντστιν (Ted Lasso)

Ο Γιονγκ-σου (Squid Game)

Β’ Γυναικείος Ρόλος - Τηλεοπτική Σειρά

Τζένιφερ Κούλιτζ (White Lotus)

Κέιτλιν Ντέβερ (Dopesick)

Άντι ΜακΝτάουελ (Maid)

Σάρα Σνουκ (Succession)

Χάνα Γουάντινγκχαμ (Ted Lasso)

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



«1883»: Ο Τομ Χανκς θα παίξει στο prequel του «Yellowstone»



Netflix: H Ciri ετοιμάζεται για μάχη στο νέο τρέιλερ του The Witcher

Οι Duran Duran έρχονται στο Newsbomb.gr