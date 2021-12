Πέθανε ο Τζακ Χέντλεϊ, σταρ των ταινιών «Λόρενς της Αραβίας» και «Για τα Μάτια σου Μόνο»

Ο ηθοποιός Τζακ Χέντλεϊ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Σε ηλικία 91 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός Τζακ Χέντλεϊ γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες Τζέιμς Μποντ For Your Eyes Only (Για τα μάτια σου μόνο) και Lawrence of Arabia (Ο Λόρενς της Αραβίας).

Σύμφωνα με τους Times, ο Χέντλεϊ άφησε την τελευταία του πνοή στις 11 Δεκεμβρίου μετά από «μια σύντομη ασθένεια που πολέμησε γενναία». Επιθυμία του ηθοποιού ήταν να μην τελεστεί κηδεία.

Ο Τζακ Χέντλει, γεννημένος ως Τζακ Χόκινς το 1930 στο Λονδίνο, ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα τη δεκαετία του 1950.



Στις αρχές του ’60 συμμετείχε στη γνωστή σειρά του BBC με τίτλο The World of Tim Frazer, όπως και σε άλλες σειρές της βρετανικής τηλεόρασης (Colditz, Dixon of Dock Green, The Buccaneers, Only Fools and Horses και στην τηλεταινία Brief Encounter).



Επίσης έπαιξε στις ταινίες The Scarlet Blade, Witchcraft και The Secret of Blood Island, ενώ είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο φιλμ The New York Ripper.

Θυμίζουμε ότι στην ταινία Τζέμις Μποντ του 1981, Για τα μάτια σου μόνο που γυρίστηκε και στην Ελλάδα με τον Ρότζερ Μουρ στον ρόλο του 007, υποδύθηκε τον Sir Timothy Haverlock, ενώ δάνεισε τη φωνή του και στον παπαγάλο του συγκεκριμένου χαρακτήρα.





