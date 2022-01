Οι νέες σειρές και η ταινία που θα δούμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 10 έως 16 Ιανουαρίου 2022.

Οι σειρές έχουν την τιμητική τους την εβδομάδα 10 έως 16 Ιανουαρίου στο Netflix. Δύο νέες σειρές επιστρέφουν με την τρίτη σεζόν τους και ακόμα δύο προσγειώνονται για πρώτη φορά στη συνδρομητική πλατφόρμα.



Από το κινηματογραφικό σύμπαν, αυτή την εβδομάδα θα αρκεστούμε μονάχα στην πρεμιέρα του Dear Mother που έρχεται αύριο 11 Ιανουαρίου.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 10 έως 16 Ιανουαρίου 2022.

Σειρές του Netflix

10/1/2022

Μυστικοί Πράκτορες: Σεζόν 3 (Undercover: Season 3)



Με την ελπίδα να αλλάξει ζωή, ο Μπομπ αναλαμβάνει την επικίνδυνη αποστολή να ξεσκεπάσει έναν σπιούνο της αστυνομίας, αλλά πέφτει και πάλι πάνω στον Φέρι Μπάουμαν.

14/1/2022

Πάρ' το Αλλιώς: Σεζόν 3 (After Life: Season 3)



Παρόλο που πλέον ο Τόνι δεν γκρινιάζει τόσο έντονα για τη ζωή, εξακολουθεί να μην μπορεί να γεμίσει το κενό που άφησε η μακαρίτισσα γυναίκα του.

14/1/2022

The House



Αυτήν την εκκεντρική μαύρη κωμωδία σκηνοθετούν κορυφαία ταλέντα από τον χώρο των ανεξάρτητων κινουμένων σχεδίων stop-motion.

14/1/2022

Archive 81: Το Μυστήριο της Φωτιάς (Archive 81)



Ένας αρχειονόμος προσλαμβάνεται να αποκαταστήσει μια συλλογή ταινιών και καταλήγει να ανακατασκευάζει το έργο μιας σκηνοθέτριας και την έρευνα για μια επικίνδυνη αίρεση.



Ταινίες του Netflix

11/1/2022

Η Προέλευση του Κόσμου (Dear Mother)



Όταν η καρδιά του παύει να χτυπά, ο Ζαν-Λουί πρέπει να ξεπεράσει το οιδιπόδειό του –και να κάνει στη μητέρα του ένα αδιανόητο ερώτημα– αλλιώς θα πεθάνει σε τρεις μέρες.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

18/1/2022

The Puppet Master: Το Κυνήγι του Υπέρτατου Απατεώνα (The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman)



Σε αυτήν την ψυχοφθόρα σειρά ντοκιμαντέρ, ένας απάνθρωπος απατεώνας παριστάνει τον Βρετανό κατάσκοπο ενώ χειραγωγεί και κλέβει από τα θύματά του και τις οικογένειές τους.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix



14/1/2022

Riverdance: Μια Περιπέτεια Κινουμένων Σχεδίων (Riverdance: The Animated Adventure)



Μετά από μια απώλεια, ο Ιρλανδός Κίγκαν και η Ισπανίδα φίλη του, Μόγια, μαθαίνουν να χορεύουν μέσα από τον κίνδυνο και την απόγνωση μαζί με μαγικά πνεύματα ελαφιού.





