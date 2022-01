Χρυσές Σφαίρες 2022: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές της πιο αδιάφορης τελετής των βραβείων

Η 79η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών δεν είχε λαμπερούς σταρ, ούτε κόκκινο χαλί και καλεσμένους.

Η πιο... βουβή και άνευ λόγου τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Beverly Hilton του Λος Άντζελες.



Η 79η τελετή απονομής των βραβείων έγινε με φόντο την σφοδρή κριτική και το μποϊκοτάζ που δέχθηκε η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ για έλλειψη διαφορετικότητας μεταξύ των 87 μελών της. Όπως είχε γίνει γνωστό το ΝΒC είχε ανακοινώσει την απόφαση για ακύρωση της τηλεοπτικής μετάδοσης της τελετής η οποία δεν είχε επίσης κοινό, εκτός από 200 περίπου καλεσμένους (μέλη της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών), ούτε φυσικά κόκκινο χαλί και λαμπερούς σταρ του Χόλιγουντ να περπατήσουν πάνω του.



Οι μοναδικοί ηθοποιοί που στήριξαν τις φετινές Χρυσές Σφαίρες ήταν ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και η Τζέιμι Λι Κέρτις που εμφανίστηκαν στη χθεσινή βράδια μέσω βίντεο.



Όσον αφορά το διαγωνιστικό μέρος, Η Εξουσία του Σκύλου, μια ταινία του Netflix, αναδείχτηκε σε μεγάλο νικητή αποσπώντας τα δύο σημαντικά βραβεία Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Σκηνοθεσίας για την Τζέιν Κάμπιον που μετά την περσινή νίκη της Κλόι Ζάο για το Nodmadland, έγινε η τρίτη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας. Η ταινία απέσπασε επίσης και το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου.



Τρία βραβεία κέρδισε και το West Side Story του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Πρόκειται για τα Καλύτερης Ταινίας Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου και Β' Γυναικείου.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι αντίθετα με τα προγνωστικά, Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού και Α' Γυναικείου Ρόλου πήγαν σε Γουίλ Σμιθ και Νικόλ Κίντμαν, αντίστοιχα.

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία - Δράμα

Η Εξουσία του Σκύλου



Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον (Η Εξουσία του Σκύλου)



Σενάριο

Κένεθ Μπράνα (Belfast)



Α' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα

Γουίλ Σμιθ (King Richard)



Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα

Νικόλ Κίντμαν (Being the Ricardos)



Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

West Side Story



Α' Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Άντριου Γκάρφιλντ (Tick, Tick... Boom!)



Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρέιτσελ Ζέγκλερ (West Side Story)



Β' Ανδρικός Ρόλος

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι (Η Εξουσία του Σκύλου)



Β' Γυναικείος Ρόλος

Αριάνα ΝτεΜπόουζ (West Side Story)



Καλύτερη Ταινία - Animation

Ενκάντο: Ενας Κοσμος Μαγικός



Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Drive My Car



Καλύτερη Μουσική

Χανς Τσίμερ (Dune)



Καλύτερο Τραγούδι

No Time to Die (No Time to Die), Billie Eilish & Finneas

Τηλεόραση

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμ

Succession (HBO)



A' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα

Τζέρεμι Στρονγκ (Succession)



Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα

Έμτζεϊ Ροντρίγκεζ («Pose»)



Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Κωμωδία

Hacks



A' Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία

Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)



Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία

Τζιν Σμαρτ (Hacks)



Β΄ Ανδρικός Ρόλος:

Ο Γιονγκ-σου (Squid Game)



Β' Γυναικείος Ρόλος

Σάρα Σνουκ (Succession)



Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά:

The Underground Railroad



Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Μάικλ Κίτον (Dopesick)



Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Κέιτ Γουίνσλετ (Mare of Easttown)





