Red Hot Chili Peppers: Ακούστε το πρώτο τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ!

Το Black Summer είναι το πρώτο single που κυκλοφορεί από το επερχόμενο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers.

Οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφόρησαν το Black Summer, το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους που έχει τίτλο Unlimited Love.

Αυτό είναι το όγδοο στούντιο άλμπουμ της μπάντας που έρχεται μετά το The Getaway του 2016 και μάλιστα είναι το πρώτο καινούριο υλικό μετά την επιστροφή του κιθαρίστα τους, Τζον Φρουσιάντε το 2019.

«Για εμένα, αυτός ο δίσκος αντιπροσωπεύει την αγάπη και την πίστη που έχουμε ο ένας για τον άλλον», δηλώνει ο Φρουσιάντε για το επερχόμενο νέο άλμπουμ.

«Καθένα από τα τραγούδια του νέου μας άλμπουμ Unlimited Love είναι μια πτυχή μας που αντικατοπτρίζει την άποψή μας για το σύμπαν. Αυτή είναι η αποστολή της ζωής μας. Δουλεύουμε, εστιάζουμε και προετοιμαζόμαστε ώστε όταν έρθει το κύμα, να είμαστε έτοιμοι να το καβαλήσουμε. Ο ωκεανός μας έχει χαρίσει ένα δυνατό κύμα και αυτός ο δίσκος είναι η βόλτα και το άθροισμα της ζωής μας», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Red Hot Chili Peppers.

Όπως έχει επιβεβαιώσει η μπάντα, το Unlimited Love θα κυκλοφορήσει την 1η Απριλίου από την Warner και σύμφωνα με τα μέλη, ο μόνος στόχος τους είναι να χαθούν στη μουσική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι οι Red Hot Chili Peppers θα πραγματοποιήσουν μια μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ που δυστυχώς αυτή τη φορά δεν θα περιλαμβάνει τη χώρα μας. Το συγκρότημα επρόκειτο να εμφανιστεί live το καλοκαίρι του 2020 στο πλαίσιο του Ejekt Festival, αλλά η πανδημία του κορονοϊού ανέτρεψε σχέδια…

Αμέσως παρακάτω μπορείτε να δείτε το trackinglist του νέου τους άλμπουμ.



1. Black Summer

2. Here Ever After

3. Aquatic Mouth Dance

4. Not the One

5. Poster Child

6. The Great Apes

7. It’s Only Natural

8. She’s a Lover

9. These Are the Ways

10. Whatchu Thinkin

11. Bastards of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let ’Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo





