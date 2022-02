Μπράιαν Ντάλτον: Ο Αμερικανός τραγουδοποιός που βρήκε το φως του στην Ελλάδα

Ο Μπράιαν Ντάλτον μιλάει στο Newsbomb.gr για την «καρμική» σχέση που έχει πλέον με την Ελλάδα.

Ο Μπράιαν Ντάλτον είναι ένας τραγουδοποιός από το Μιζούρι των ΗΠΑ με ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα. Για την ακρίβεια, θα έλεγε κανείς πως η σχέση του Αμερικανού με τη χώρα μας είναι πλέον, αυτό που πολλοί αποκαλούν, «καρμική».



Το περασμένο καλοκαίρι, εν μέσω πανδημίας, ο Ντάλτον βρέθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας, ψάχνοντας τον ήλιο που τόσο του είχε λείψει από την πατρίδα του. Και φυσικά τον βρήκε. Έτσι, κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, ο Μπράιαν γύρισε ένα rockumentary με τίτλο «Chasing The Sun», ενώ κυκλοφόρησε και το ομώνυμο pop/rock με electro επιρροές τραγούδι, που αποτελεί το νέο του single.

«"Chasing the sun" σημαίνει να κυνηγάς τα όνειρά σου, να βλέπεις την φωτεινή πλευρά των πραγμάτων και να πηγαίνεις προς τα εκεί. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο θετική ενέργεια και αγάπη για ζωή. Πρόσφατα πέρασα κι εγώ τα σκοτάδια μου, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πάντα υπάρχει λόγος να παλεύουμε. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα δούμε ότι σε αυτή τη μάχη με το σκοτάδι δεν είμαστε μόνοι μας. Και πλέον είμαι ευγνώμων για όλα», μου λέει ο Μπράιαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με αφορμή το συγκεκριμένο πρότζεκτ.



Από το χιονισμένο Μιζούρι στο οποίο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, θυμάται τις ζεστές και γεμάτες φως, εβδομάδες που πέρασε σε Αθήνα και Ζάκυνθο.



«Βρέθηκα σε εκπληκτικά όμορφα μέρη στην Ελλάδα, ένιωσα γεμάτος από όμορφα συναισθήματα και αγάπη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ ευγνώμων. Το "ευχαριστώ" προς τους Έλληνες που συνάντησα είναι πολύ λίγο. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό για όλους εσάς και σας νιώθω ως το νέο μου σπίτι. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου», αναφέρει ο Μπράιαν.



Γιατί διάλεξε λοιπόν την Ελλάδα να γυρίσει το νέο του πρότζεκτ; «Η Ελλάδα ήταν το πιο ιδανικό μέρος, το τέλειο μέρος για να κινηματογραφήσουμε το "Chasing the sun". To φως της Ελλάδας, ο ήλιος της Ελλάδας, οι παραλίες, το γαλάζιο της θάλασσας, οι ίδιοι οι Έλληνες που είναι τόσο παθιασμένοι με όλα. Έπρεπε να το κάνουμε εκεί», εξηγεί.



Βέβαια, κυνηγώντας τον ήλιο «την πάτησε σαν ανόητος τουρίστας», όπως λέει ο ίδιος. «Κάηκα από τον ήλιο και πασαλείφτηκα με ελληνικό γιαούρτι, όπως κάνετε κι εσείς».