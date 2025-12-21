Θοδωρής Κολυδάς: Έρχεται καιρός τύπου «Π» τα Χριστούγεννα - Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η εβδομάδα των Χριστουγέννων όσον αφορά την θερμοκρασία, ωστόσο, από την Τρίτη το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, νέο κύμα κακοκαιρίας τύπου «Π» θα κάνει την εμφάνισή του την Τρίτη, με βροχές να σημειώνονται από το απόγευμα στα δυτικά, ενώ το επόμενο διήμερο τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Κυρίως τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιορστούν στα ανατολικά και το Σαββατοκύριακο θα σταματήσουν.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

