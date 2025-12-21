Τέλος τα ποδήλατα: H ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει τη χρήση τους σε πεζόδρομους

Σε αυστηρότερους κανόνες κυκλοφορίας προχωρά η πόλη των Βρυξελλών, βάζοντας φρένο στη χρήση ποδηλάτων και ηλεκτρικών σκούτερ σε μεγάλο τμήμα του ιστορικού της κέντρου. Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν ουσιαστική απαγόρευση της διέλευσης δικύκλων από την κεντρική πεζοδρομημένη ζώνη, γνωστή ως Le Piétonnier, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων με τους πεζούς.

