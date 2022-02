Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για το πρίκουελ του Game of Thrones - Ενθουσιασμένος ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν

Η σειρά House of the Dragon βρίσκεται στο στάδιο του post production

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν είδε και τα 10 επεισόδια του House of the Dragon και δηλώνει ενθουσιαμένος.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, μέσα από το blog του, είχε κάνει γνωστό ότι είχε δει ήδη το πρώτο επεισόδιο του House of the Dragon και του άρεσε πολύ!



Ο Μάρτιν επανέρχεται με νέα ανάρτησή του επιβεβαιώνοντας ότι τα γυρίσματα της prequel σειράς του Game of Thrones έχουν ολοκληρωθεί! Ο ίδιος μάλιστα έχει δει και τα 10 επεισόδια της επερχόμενης σειράς του HBO Max και δηλώνει ενθουσιασμένος.

«Καταπληκτικά νέα από το Λονδίνο — Ενημερώθηκα ότι τα γυρίσματα για την πρώτη σεζόν του "House of the Dragon" ολοκληρώθηκαν.

Ναι έχω δει και τα 10 επεισόδια. Έχω δει ορισμένα αμοντάριστα από αυτά και τα λατρεύω. Φυσικά, χρειάζεται να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά ακόμα. Ειδικά εφέ, συγχρονισμός χρωμάτων, μουσική, όλη η δουλειά μετά την παραγωγή.

Αλλά το σενάριο, η σκηνοθεσία, οι ερμηνείες, όλα φαίνονται υπέροχα. Ελπίζω να σας αρέσουν όσο και εμένα. Βγάζω το καπέλο μου στον Ράιαν και στον Μιγκέλ και την ομάδα τους και το καταπληκτικό καστ μας», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μάρτιν.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα για την ημερομηνία κυκλοφορίας της σειράς παραμένει, γεγονός που θίγει και ο ίδιος ο συγγραφέας. Μπορεί η πανδημία να έχει καθυστερήσει την παραγωγή, η πρεμιέρα της σειράς όμως αναμένεται να γίνει μέσα στο 2022.

«Λοιπόν, με ρωτάτε πότε θα το δείτε; Πότε θα χορέψουν οι δράκοι;

Εύχομαι να μπορούσα να σας πω. Αρκετή δουλειά απομένει να γίνει, όπως είπα, και ο Covid κάνει τον προγραμματισμό δύσκολο. Φέτος την άνοιξη; Απίθανο. Ίσως το καλοκαίρι; Θα μπορούσε. Το φθινόπωρο; Ποιος ξέρει;

Θα μάθετε όταν μάθουμε κι εμείς», καταλήγει ο Μάρτιν.

To House of the Dragon έρχεται στο HBO Max μέσα στο 2022 HBO Max

House of the Dragon

Το House of the Dragon θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σάπκονικ. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Το House of the Dragon είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ Game of Thrones που ετοιμάζει το HBO με τη συμβολή του Μάρτιν. Η πρεμιέρα του αναμένεται μέσα στο 2022.

