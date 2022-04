Η πρωταγωνίστρια του The Queen's Gambit «έφαγε πόρτα» από ταινία

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι πρωταγωνίστρια στο «The Queen's Gambit» του Netflix, αποκαλύπτει από ποια ταινία απορρίφθηκε.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι έγινε ευρύτερα γνωστή χάρη στον ρόλο της στο The Queen's Gambit του Netflix, ωστόσο υπήρξε ένας ρόλος που αν και η ίδια τον ήθελε διακαώς, ο σκηνοθέτης της έκλεισε -ευγενικά- την πόρτα...



Η ηθοποιός αυτόν τον καιρό πρωταγωνιστεί στο πολυαναμενόμενο The Northman, ένα ιστορικό έπος δράσης, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Έγκερς. Με αφορμή την προώθηση της ταινίας Τέιλορ-Τζόι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον σκηνοθέτη πηγαίνει χρόνια πίσω (στο The Witch του 2015). Όταν λοιπόν τον ρώτησε αν θα μπορούσε να είναι στην προηγούμενη ταινία του, The Lighthouse, έλαβε την αρνητική απάντηση του σκηνοθέτη.

Μιλώντας στο NME για το πώς η απογοήτευσή της μετατράπηκε σε καλό τελικά, η νεαρή ηθοποιός είπε: «Ένιωσα πολύ τυχερή που ο Ρομπ [Έγκερς] κι εγώ αγαπάμε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον και με ήθελε μαζί του σε αυτό το ταξίδι.

Άρπαξα αμέσως την ευκαιρία καθώς με κάλεσε κάποτε μου είπε "γεια, κάνω το The Lighthouse και δεν υπάρχει ρόλος για σένα. Υπάρχει μια γοργόνα…". Του είπα "Μπορώ να γίνω η γοργόνα!". Όμως εκείνος μου απάντησε τότε ότι "Πραγματικά δεν πρέπει να είσαι η συγκεκριμένη γοργόνα Άνια". Και του είπα "Μπορώ να είμαι ο γλάρος, μπορώ απλός να στέκομαι στο background".

Για την ιστορία, η γοργόνα στο The Lighting συμμετέχει σε μια φαντασιακή σκηνή σεξ με τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο σημερινός Μπάτμαν, Ρόμπερτ Πάτινσον και προφανώς η συγκεκριμένη σκηνή, στον Πάτινσον τουλάχιστον ,δεν έκανε κακό στην καριέρα του, αφού το The Batman τα πάει εξαιρετικά στο παγκόσμιο box office.

Το The Northman του Έγκερς, με πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ Τζόι, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΗΠΑ στις 22 Απριλίου.





