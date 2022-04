Ξέρουμε τι νέο θα δείτε στο Netflix τη Μεγάλη Εβδομάδα

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 18 έως 24 Απριλίου 2022.

Η δεύτερη σεζόν του Russian Doll και το πρώτο μέρος του έκτου κύκλου του δημοφιλούς Better Call Saul, πρωταγωνιστούν τη Μεγάλη Εβδομάδα στο Netflix. Οι νεαροί θεατές, στην ανάπαυλα των πασχαλινών διακοπών από το σχολείο, μπορούν να απολαύσουν την εφηβική ταινία Along for the Ride που φέρνει αύρα καλοκαιριού, ενώ η διαδραστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων Battle Kitty, θα κρατήσει την καλύτερη παρέα στους μικρούς μας φίλους.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 18 έως 24 Απριλίου 2022

Σειρές του Netflix

20/4/2022

Πάρε τον Σολ: Σεζόν 6 (Better Call Saul: Season 6 Part 1)



Η βραβευμένη με Emmy σειρά επιστρέφει για έκτη σεζόν. Ο νέος κύκλος της εξαιρετικής spin-off σειράς του Breaking Bad υπόσχεται έντονη δράση και κορύφωση σε όλες τις ανοικτές υποθέσεις.

20/4/2022

Ρωσική Κούκλα: Σεζόν 2 (Russian Doll: Season 2)



Αφού περνούν την πιο τρελή νύχτα της ζωής τους, την οποία ζουν ξανά και ξανά, η Νάντια και ο Άλαν μπλέκουν σε μια ακόμα αλλοπρόσαλλη υπαρξιακή περιπέτεια.



22/4/2022

Heartstopper



Οι έφηβοι Τσάρλι και Νικ ανακαλύπτουν ότι η απρόσμενη φιλία τους μπορεί να εξελίσσεται σε κάτι μεγαλύτερο, καθώς εξερευνούν παρέα το σχολείο και τον νεανικό έρωτα.

Ταινίες του Netflix

20/4/2022

Η Καμπή (The Turning Point)



Ένας τεμπέλης που κάνει ό,τι μπορεί για να αποφεύγει τις συγκρούσεις γίνεται φίλος με έναν επικίνδυνο κακοποιό που μπουκάρει ξαφνικά στη ζωή του.

22/4/2022

Καλοκαιρινές Βόλτες (Along for the Ride)



Η επιμελής Όντεν γνωρίζει το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο τον μυστηριώδη Ιλάι, ο οποίος τη βοηθά με νυχτερινές περιπέτειες να ζήσει την ανέμελη εφηβική ζωή που δεν είχε.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

19/4/2022

White Hot: Η Άνοδος και Πτώση της Abercrombie & Fitch (White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch)



Όλα τα κουλ παιδιά τη φορούσαν. Αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά το ποπ φαινόμενο της μάρκας A&F στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές του 2000 που ήταν για λίγους.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

19/4/2022

Battle Kitty



Ένα γατάκι-μαχητής πρέπει να κατατροπώσει όλα τα τέρατα του Νησιού των Μαχών για να στεφθεί πρωταθλητής. Μια διαδραστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων του Ματ Λεϊζέλ.





