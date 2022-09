House of the Dragon: Ακόμα ένας γάμος στο Westeros βάφεται με αίμα

To πέμπτο επεισόδιο του House of the Dragon έχει τίτλο We Light the Way

Το πέμπτο επεισόδιο του House of the Dragon θα μας θυμίσει τον Red Wedding του Game of Thrones.

Αν νομίζατε ότι στο House of the Dragon τα πράγματα κινούνται λίγο αργά τις τελευταίες εβδομάδες, το teaser trailer του πέμπτου επεισοδίου υπόσχεται δράμα, γάμους και αιματοχυσία.



Η Rhaenyra, ο «πολιτικός πονοκέφαλος» του μπαμπά της, θα κάνει επιτέλους βασιλικό γάμο, ωστόσο, στον κόσμο του Game of Thrones αυτά τα events δεν είναι και οι πιο ευχάριστες υποθέσεις...



Όπως καταλαβαίνουμε από το promo βίντεο του πέμπτου επεισοδίου, στον γάμο της Rhaenyra θα χυθεί μπόλικο αίμα. Ίσως δεν είναι ακριβώς η σφαγή που είδαμε στον Κόκκινο Γάμο του Game of Thrones, αλλά σίγουρα θα βγουν μαχαίρια.

Παράλληλα, το πρώην «Χέρι» του Βασιλιά, Otto Hightower προαναγγέλλει τον θάνατο του Βασιλιά Viserys ο οποίος φαίνεται να περνάει δύσκολα με τις διάφορες ασθένειές που τον ταλαιπωρούν.



Με τόσο πολύ δράμα στο Westeros, κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι έρχεται ένα σημαντικό άλμα χρόνου στη συνέχεια της σειράς. Το πέμπτο επεισόδιο του House of the Dragon θα μπορούσε να είναι η τελευταία φορά που θα δούμε τη Milly Alcock και την Emily Carey στους ρόλους τους ως Rhaenyra και Allicent, καθώς στα επόμενα επεισόδια, τους χαρακτήρες (σε μεγαλύτερη ηλικία) θα ενσαρκώσουν οι Emma D'Arcy και Olivia Cooke αντίστοιχα.

Το πέμπτο επεισόδιο του House of the Dragon θα έχει τίτλο We Light the Way και θα κυκλοφορήσει στο ΗΒΟ Max την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου.

Σχετικές ειδήσεις