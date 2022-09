Η ήρεμη δύναμή των Tindersticks σε ένα ιδιαίτερο live session

Γυρισμένο σε 16mm αυτό το άρτιο καλλιτεχνικά φιλμ «αποτυπώνει» όλο το εύρος του συναισθήματος των Tindersticks.

Αν υπήρχε μόνο μία λέξη για να περιγράψει τους Tindersticks αυτή θα ήταν

«eclectic».

Με την ίδια λέξη αυτοπροσδιορίζεται επίσης το Brodie Sessions, ένα εξαιρετικό – κυριολεκτικά - δανέζικο YouTube channel, που από το 2019 έχει φιλοξενήσει υπέροχα και πολύ προσωπικά live sessions με ιδιαίτερους καλλιτέχνες.

Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό «εκλεκτικό» εγχείρημα από το οποίο δε θα μπορούσε να λείπει και το πιο εκλεκτικό συγκρότημα της εποχής μας.



Οι Tindersticks έγραψαν για το Brodie Sessions τον Μάιο του 2022 και αυτό είναι το αποτέλεσμα που ανέβηκε πριν λίγες μέρες.



H φιλοσοφία του Brodie Sessions είναι να δημιουργήσει μια eclectic πλατφόρμα, μια κοινότητα που συνδέει μουσική, τέχνη και αρχιτεκτονική και έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά από ιδιαίτερα φιλμογραφημένα live υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας.

Αντί για στούντιο, τα γυρίσματα γίνονται σε ένα σπίτι κοντά στην Κοπεγχάγη που σχεδιάστηκε από την σπουδαία Δανή αρχιτέκτονα Lene Tranberg, από την Lundgaard & Τranberg.

Στο σπίτι αυτό κατοικούν ο Brodie, ένα βρετανικό μπουλντόγκ και η Birgitta Lyngbye Petersen η οποία ξεκίνησε αλλά και χρηματοδοτεί την ιδέα των Broddie Sessions μέσα από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση.



Οι αγαπημένοι Tindersticks θα είναι στην Ελλάδα στο τέλος Οκτωβρίου για 3 συναυλίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με το best of των άλμπουμ τους!



Γιορτάζοντας την 30η τους επέτειο θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό τρεις μοναδικές μουσικές παραστάσεις: την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με ορχήστρα, φίλους και guests και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με ένα κουαρτέτο εγχόρδων και πάντα μαζί με guest φίλους.



ΑΘΗΝΑ



TINDERSTICKS

with orchestra and guests



Ημέρες & Ώρες

Κυριακή 30.10.22 | 20:00

&

Δευτέρα 31.10.22 | 20:00



Αίθουσα: Αλεξάνδρα Τριάντη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία της ΑΘΗΝΑΣ έχει ξεκινήσει

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

30 ευρώ

35 ευρώ

45 ευρώ

55 ευρώ

65 ευρώ



Προπώληση εισιτηρίων: https://www. megaron.gr/



Πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων: 210 7282333



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: SUPERNOVA



ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 115 21 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7282000

www.megaron.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Tindersticks

With string quartet and guests



Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022



ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αίθουσα Φίλων Μουσικής



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Doledrums



Προπώληση εισιτηρίων



Η προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έχει ξεκινήσει



Οι τιμές εισιτηρίων έχουν διαμορφωθεί ως εξής:



ΖΩΝΗ VIP: 50 ευρώ

ΖΩΝΗ Α: 40 ευρώ

ΖΩΝΗ Β: 35 ευρώ

ΖΩΝΗ Γ: 30 ευρώ



Σημεία Προπώλησης



Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων της εκδήλωσης είναι τα σημεία του δικτύου viva και τα εκδοτήρια του ΜΜΘ.



Δίκτυο viva

Online: www.viva.gr

Τηλεφωνικά: στο 11876

Φυσικά σημεία

Wind, Public, Media Markt



Εκδοτήρια ΜΜΘ

Εκδοτήρια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, 25ης Μαρτίου & Παραλία

Ώρες λειτουργίας των εκδοτηρίων: Δευτέρα - Σάββατο: 10:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.

Τηλέφωνα εκδοτηρίων: 2310 895938-9



Εκδοτήρια ΜΜΘ στην πλατεία Αριστοτέλους

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο: 10:00 π.μ. - 3:30 μ.μ.

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 10:00 π.μ. - 2:00μ.μ. και 5:30 - 8:00 μ.μ.



