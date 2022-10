Μάθαμε τι ώρα θα εμφανιστούν οι Dub Inc. στη σκηνή του Anodos Live Stage

Οι τελευταίες λεπτομέρειες και το πρόγραμμα των εμφανίσεων.

Η κορυφαία μπάντα της world reggae μουσικής σκηνής επιστρέφει στη Ελλάδα!

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου οι Dub Inc. θα εμφανιστούν στο Anodos Live Stage, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σχέση αγάπης που έχουν δημιουργήσει με το ελληνικό κοινό και την Ελλάδα!

Τα έξι μέλη του συγκροτήματος μαζί με τους δύο εκρηκτικούς frontmen θα «γεμίσουν» τη σκηνή του Anodos Live Stage, καλώντας μας σε ένα «διονυσιακό» συναυλιακό γεγονός.

Συναισθήματα όπως η αγάπη, η ενότητα και η ειρήνη συνθέτουν το άλμπουμ από τις μουσικές τους περιπλανήσεις στα μονοπάτια της dub, ska και hip-hop.

Στην μεγάλη γιορτή τους στην Ελλάδα, «φωτιά στα όργανα» θα βάλουν οι: Blend Mishkin feat BNC, NO HARD FEELINGS (tiny jackal & thanasimos), LOBO, Skg's Dub Alliance, Fer de Lance, Xara, Ultra & Aria.



Το πρόγραμμα των εμφανίσεων

Doors open: 18:00

Ultra x Aria: 19:00

Xara: 19:30

Fer de Lance: 20:00

Lobo: 20:40

No Hard Feelings: 21:20

Blend Mishkin ft. BnC: 22:00

DUB INC. on stage: 23:00

Skg's Dub Alliance: 01:00



* Λόγω έκτακτου ζητήματος, ο Novel 729 δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη συναυλία.

Με καταγωγή από το Saint-Etienne, στη βιομηχανική καρδιά της Γαλλίας, οι Dub Inc συνδυάζουν την κλασσική reggae με dub, dancehall, ska, hip-hop στοιχεία και αφρικανικές επιρροές. Δημιουργούν έτσι ένα μεθυστικό μουσικό υβριδικό είδος με τραγούδια κοινωνικής αφύπνισης.

Διατηρώντας το ανεξάρτητό πνεύμα τους και μένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι Dub Inc είναι το πιο επιτυχημένο reggae συγκρότημα που παίζει σήμερα στην Ευρώπη και φυσικά έχουν συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ.

Οι χαρισματικοί τραγουδιστές των Dub Inc, Hakim "Bouchkour" Meridja και Aurelien "Komlan" Zohou τραγουδούν στα αγγλικά, γαλλικά και την καμπίλε (βερβερική γλώσσα που μιλιέται στην Αλγερία). Πλαισιωμένοι από το βαθύ μπάσο του Moritz Von Korff, τα πλήκτρα του Frédéric Peyron και του Idir Derdiche, την κιθάρα του Jérémie Grégeois και τα τύμπανα του Grégory "Zigo" Mavridorakis, οι Bouchkour και Komlan μεταδίδουν δυνατά θετικά μηνύματα μέσα από τα εντυπωσιακά φωνητικά τους, δημιουργώντας μουσική με πραγματικά παγκόσμια απήχηση.



Η μουσική κουλτούρα των Dub Inc προέρχεται από τη μουσική παράδοση της αφύπνισης των ανθρώπινων συνειδήσεων και ψυχών. Πρόκειται για μια συνεπή και δυνατή μουσική φωνή, ταυτόχρονα όμως αισθαντική και ιδιαίτερα εκφραστικήΗ αδικία, η αντίσταση, η αγάπη και ο ανθρωπισμός συνθέτουν το δικό της μήνυμα.

Και αυτό το μήνυμα θα μοιραστούν με τον πιο γιορταστικό και ενθουσιώδη τρόπο με τους Έλληνες φίλους τους στις 14 Οκτωβρίου στο Anodos Live Stage.



DUB INC. LIVE

14 Οκτωβρρίου @ Anodos Live Stage



Η προπώληση στην τιμή των 15 ευρώ συνεχίζεται έως τις 18:00 της Παρασκευής 14/10 από το δίκτυο της Viva

Ηλεκτρονικά: https://www.viva.gr/tickets/ music/dub-inc-live-anodos- live-stage/

Τηλεφωνικά: 11876

Όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni's)



Έως το απόγευμα της Πέμπτης 13/10

από τα σημεία διάθεσης των hard copy εισιτηρίων



Sorry Mom (Αγία Παρασκευή)

AlcoHole (Αγία Παρασκευή)

Color Skates (Ψυρρή)

HotBox Hip Hop Store (Πειραιάς)

Jackal's Tattoo (Νέα Σμύρνη)



Στο ΤΑΜΕΙΟ το εισιτήριο θα κοστίζει 20 ευρώ



Τα προπωλημένα για το Κατράκειο εισιτήρια ισχύουν κανονικά στην Άνοδο.

Anodos Live Stage

Πειραιώς 183, Αθήνα

Τηλ.: 2103468100