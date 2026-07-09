«50 Αποχρώσεις του Rock» με Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη στις 14 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου

Γιατί το rock δεν είναι απλώς μουσική, αλλά τρόπος έκφρασης πάνω στη σκηνή

Newsbomb

«50 Αποχρώσεις του Rock» με Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη στις 14 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Το 32ο Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού υποδέχεται την Ευρυδίκη και τον Θοδωρή Μαραντίνη με τις «50 Αποχρώσεις του Rock» σε μια συνεργασία - έκπληξη στο καταπράσινο Κηποθέατρο Παπάγου την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 στις 21.00, μετά την sold out εμφάνισή τους στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.

Το καλοκαίρι με την Ευρυδίκη & τον Θοδωρή αποκτά ήχο: Δυνατό, απρόβλεπτο και απόλυτα rock!

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Η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης συναντιούνται αυτό το καλοκαίρι σε μια μουσική συνεργασία που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό και να γίνει το απόλυτο talk of the season. Δύο καλλιτέχνες με έντονη σκηνική παρουσία και κοινή αγάπη για το live και το rock συναίσθημα, ενώνουν τις φωνές και την ενέργειά τους σε ένα show γεμάτο εκπλήξεις, ένταση και αυθεντικότητα.

Οι «50 Αποχρώσεις του Rock» είναι μια εκρηκτική μουσική εμπειρία που ταξιδεύει από τη δεκαετία του ‘60 μέχρι και σήμερα, μέσα από μεγάλες rock επιτυχίες του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, αλλά και τα αγαπημένα τραγούδια που χάραξαν τη διαδρομή της Ευρυδίκης και του Θοδωρή Μαραντίνη.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, δυνατές στιγμές και iconic τραγούδια που αποκτούν νέο παλμό πάνω στη σκηνή. Με απόλυτη χημεία, δυναμικά ντουέτα και μια μπάντα που ανεβάζει τη θερμοκρασία στα κόκκινα, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε μια μεγάλη γιορτή.

Φώτα, ένταση, συναίσθημα, ηλεκτρικές κιθάρες και η αδρεναλίνη του live γίνονται ένα σε ένα καλοκαιρινό show που δεν ακολουθεί κανόνες αλλά τους δημιουργεί.

Γιατί το rock δεν είναι απλώς μουσική, αλλά τρόπος έκφρασης πάνω στη σκηνή.

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