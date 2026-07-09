Η Φενέρμπαχτσε πάει για το απόλυτο «κόλπο γκρόσο» με τον Μέισον Γκρίνγουντ

Οι τουρκικές ομάδες έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως δεν φοβούνται να «βάλουν» βαθιά το χέρι στην τσέπη για ηχηρές μεταγραφές. Σε αυτό το μήκος κύματος, η Φενέρμπαχτσε εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον Μέισον Γκρίνγουντ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι Τούρκοι έχουν συμφωνία με τη γαλλική ομάδα στα 40.000.000 ευρώ, συν μπόνους που μπορεί να φτάσουν κοντά στα 50.000.000 ευρώ, ενώ, ο παίκτης εμφανίζεται θετικός σε αυτήν την προοπτική.

Ο Άγγλος πλάγιος μεσοεπιθετικός «μετακόμισε» στη Μαρσέιγ το καλοκαίρι του 2024 κι έκτοτε, έχει καταγράψει συνολικά 81 συμμετοχές με 48 γκολ και 17 ασίστ.