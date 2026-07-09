Το… ασυνήθιστο δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ – Ο Στάρμερ δεν μπόρεσε να το πάρει μαζί του

Το «αναμνηστικό» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ έκρυβε μία μεγάλη έκπληξη

Newsbomb

Το… ασυνήθιστο δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ – Ο Στάρμερ δεν μπόρεσε να το πάρει μαζί του
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε ένα δώρο που κάθε άλλο παρά συνηθισμένο μπορεί να χαρακτηριστεί για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ που βρέθηκαν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής.

Συγκεκριμένα, έδωσε στον καθέναν για «αναμνηστικό» από ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες.

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αποκάλυψε την κίνηση στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής, δεν μπόρεσε να μεταφέρει το δώρο στη χώρα, καθώς η εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη.

Το δικό του περίστροφο παρέμεινε στην Άγκυρα προκειμένου να απενεργοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε συνοδεύσει το δώρο με προσωπικό σημείωμα που εξαιρούσε το όπλο από τους τουρκικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Ο Στάρμερ μοιράστηκε την πληροφορία με τους δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από την Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας το περίστροφο ως «μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη επιλογή δώρου» από τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο Ερντογάν παρείχε σε κάθε ηγέτη και ένα σημείωμα με το οποίο παραιτείτο προσωπικά από τους τουρκικούς περιορισμούς εξαγωγής του συγκεκριμένου όπλου, μία ασυνήθιστη κίνηση που, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια που αντιμετώπισε ο Στάρμερ κατά την επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν και άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν αντίστοιχα προβλήματα στην προσπάθεια να μεταφέρουν τα όπλα στις πατρίδες τους.

Μακρόν, Ερντογάν και Ρούτε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η περίπτωση του Στάρμερ συνδεόταν ειδικά με τη βρετανική νομοθεσία περί όπλων, η οποία επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην εισαγωγή και την ιδιωτική κατοχή πιστολιών μετά τη σφαγή στο Ντανμπλέιν το 1996, που οδήγησε σε σχεδόν πλήρη απαγόρευση των συγκεκριμένων όπλων.

Τα δώρα παραδόθηκαν στο περιθώριο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 7 – 8 Ιουλίου στο προεδρικό συγκρότημα της Τουρκίας, στην Άγκυρα. Ήταν η πρώτη Σύνοδος της Συμμαχίας που φιλοξένησε η Τουρκία μετά την Κωνσταντινούπολη, το 2004.

Ο Τούρκος πρόεδρος και η πρώτη κυρία, Εμινέ Ερντογάν, υποδέχθηκαν προσωπικά τους ηγέτες της Συμμαχίας στο συγκρότημα, όπου παρέθεσαν δεξίωση και επίσημο δείπνο το πρώτο βράδυ.

Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε κυρίως στα ζητήματα των αμυντικών δαπανών, της στήριξης προς την Ουκρανία και της πιθανότητας επανέναρξης των αμερικανικών πωλήσεων όπλων προς την Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής άρσης της μακροχρόνιας απαγόρευσης πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F–35 στην Τουρκία.

Η γραπτή εξαίρεση του Ερντογάν από τους τουρκικούς εξαγωγικούς περιορισμούς έδειξε ότι υπήρχε επίγνωση πως τα όπλα ενδέχεται να αντιμετώπιζαν ελέγχους στα σύνορα. Για τον Στάρμερ, το σημείωμα έλυσε μόνο το ζήτημα από την τουρκική πλευρά. Η βρετανική νομοθεσία δεν μπορούσε να παρακαμφθεί αντιστοίχως.

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