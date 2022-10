Η εικαστικός Κ. Ροβύθη ζωγραφίζει την ελληνική σημαία στον Όλυμπο

Η Καρολίνα Ροβύθη δημιουργεί με πρωτόγνωρο τρόπο μια ελληνική σημαία στον Όλυμπο.

Η Καρολίνα Ροβύθη η conceptual artist που «αναπνέει» Ελλάδα, ανεβαίνει στην υψηλότερη κορυφή της χώρας, τον Όλυμπο, και δημιουργεί με πρωτόγνωρο τρόπο μια ελληνική σημαία, καταγράφοντας το ταξίδι, τη δύναμη, την έμπνευση και την ενέργεια της Ελλάδας με μια συγκλονιστική ολιγόλεπτη ταινία σε σκηνοθεσία του Άρη Κατσιγιάννη που βγαίνει στο φως με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Από την πιο πιο ψηλή κορυφή του Ολύμπου στέλνει ένα δυνατό μήνυμα σε όλο τον κόσμο: ότι η δύναμη είναι μέσα μας και αυτή μας τη δίνει η Ελλάδα.



Το ταξίδι έγινε σε ένα διαχρονικό σύμβολο για την Ελλάδα, τον Όλυμπο, ένα βουνό - μύθο από τα πλέον αναγνωρίσιμα διεθνώς! Εκεί όπου συναντώνται η ιστορία με τη μυθολογία, το αιώνιο με το τώρα, το ανθρώπινο με το θεϊκό, η γη με τον ουρανό, η κατάκτηση της κορυφής με το μήνυμα της ενδυνάμωσης.



Η εμπειρία και η ξεχωριστή ενέργεια της ανάβασης στον Όλυμπο βιντεοσκοπήθηκαν με μοναδικό τρόπο από τον σκηνοθέτη Άρη Κατσιγιάννη και την Womb films. Αποτυπώθηκε η απόκοσμη ενέργεια όπως και η δημιουργία από την Καρολίνα Ροβύθη του έργου με τη σημαία στον Μύτικα ενώ παράλληλα, παρακολουθούμε το ταξίδι που είναι γεμάτο από δύσβατα μονοπάτια, άγρια άλογα, παραδόσεις και Ελλάδα.



Η ανάβαση στην κορυφή έγινε με την βοήθεια και την καθοδήγηση του Αντώνη Τσουρέκα, «γητευτή» των άγριων αλόγων του Ολύμπου, συνιδιοκτήτη του Olympus Lodge και τον βοηθό του Θάνο Βλάχο.

Η conceptual artist Καρολίνα Ροβύθη, το βιβλίο της «All You Need is Greece» (Key Books) και η ταινία τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) σε μια ενέργεια που συντελεί στην προβολή της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο όπως και στην υποψηφιότητα του Ολύμπου ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα διαδυκτιακά την 28η Οκτωβρίου στο κανάλι ΥouΤube και στα social media της Καρολίνας Ροβύθη.



Το μήνυμα της Καρολίνας Ροβύθη, είναι εμπνευσμένο από την ενέργεια αυτού του ταξιδιού, αυτής της κατάκτησης:

«Σε αυτόν τον ιερό τόπο,

τον ευλογημένο τόπο,

θα ενωθείς με το φως,

θα νιώσεις την ενέργεια,

την αγάπη,

τη λαχτάρα να αφουγκραστείς τη φύση,

να θυμηθείς τις παραδόσεις,

να εμπνευστείς από την ιστορία.

Εδώ θα βιώσεις το Ελληνικό πνεύμα,

αυτό που πάλλεται μέσα στην καρδιά,

το Πανελεύθερο!

Εκείνο που σε ανεβάζει στην πιο ψηλή κορυφή

και πραγματοποιείς το ακατόρθωτο.

Εκείνο που γεννάει την Ελλάδα μέσα σου.





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ :

Εταιρία Παραγωγής: WOMB Films

Σκηνοθέσια: Άρης Κατσιγιάννης https://ariskatsigiannis.com

Διεύθυνση Παραγωγής: Έλενα Δομαζάκη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Ζιωτόπουλος

FVP Drone Operator: Βασίλης Τσιρώνης

Μοντάζ: Τηλέμαχος Κατσιγιάννης

Σχεδιασμός ήχου: Christopher Nas

Μουσική: Kyle Preston (A historic reckoning)

Color grading: Andrew Gordeev





