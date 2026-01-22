Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Νίκου Λαγού με τίτλο RAW

Η νέα εικαστική πρόταση του Νίκου Λαγού εγκαινιάζεται στις 10 Φεβρουαρίου

Newsbomb

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Νίκου Λαγού με τίτλο RAW
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην νέα του δουλειά, ο Νίκος Λαγός επιστρέφει στη ζωγραφική ως πεδίο άμεσης, σχεδόν ωμής καταγραφής σκέψεων, συναισθημάτων και εμπειριών. Έργα κυρίως της τελευταίας διετίας (2024–2025) συνθέτουν ένα πυκνό εικαστικό σύμπαν, όπου λέξεις, σύμβολα, αριθμοί και εικόνες συνυπάρχουν σε μια ένταση που δεν επιδιώκει την εξήγηση, αλλά τη βιωματική πρόσληψη.

patch-acrylics-and-acrylic-markers-on-canvas-180x120cm-2024.jpg

Όπως σημειώνει ο Χριστόφορος Μαρίνος στο κείμενό του για την έκθεση, η ζωγραφική του Νίκου Λαγού κινείται σε πολλαπλές διαστάσεις χώρου και χρόνου, πέρα από τη λογική ερμηνεία. Σπίτια, καρδιές, σκάλες, κεραίες, σύννεφα, κρανία, σκελετοί και λέξεις –στα ελληνικά και στα αγγλικά– γεμίζουν τον ζωγραφικό χώρο, άλλοτε λειτουργώντας αυτόνομα και άλλοτε σχηματίζοντας ποιητικές ή αινιγματικές φράσεις.

the-lunatics-acrylics-and-acrylic-marker-on-canvas-150x150cm-2025.jpg

Αναφορές σε τραγούδια, επαναλαμβανόμενα μοτίβα και παιγνιώδεις δομές παραπέμπουν σε έναν κόσμο που μοιάζει να οικοδομείται και να αποδομείται ταυτόχρονα.

the-cat-is-gone-acrylics-and-acrylic-marker-on-canvas-120x120cm-2024.jpg

Η ζωγραφική του Νίκου Λαγού λειτουργεί ως καθρέφτης τόσο της ψυχολογικής του κατάστασης όσο και της συλλογικής εμπειρίας ενός αδυσώπητου παρόντος. Η «ωμότητα» του τίτλου δεν αφορά μόνο προσωπικά αδιέξοδα, αλλά και την κοινωνική και οικονομική παραζάλη της εποχής μας.

the-lying-snake-acrylics-acrylic-marker-and-oil-pastels-on-canvas-150x150cm-2024.jpg

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το φαινομενικά χαοτικό σύμπαν, αναδύονται μικρές νησίδες τρυφερότητας, χιούμορ και αυτοσαρκασμού, στοιχεία που διατρέχουν σταθερά το έργο του.

up-and-down-acrylics-and-acrylic-markers-on-canvas-170x170cm-2024.jpg

Στα έργα του, το παιχνίδι, η μνήμη, η διαμαρτυρία και η ανάγκη επιβεβαίωσης της ύπαρξης συνυπάρχουν. Η ζωγραφική λειτουργεί ως πεδίο καταγραφής, αλλά και ως πράξη αντίστασης· ως μια επίμονη προσπάθεια υπεράσπισης της αθώας ματιάς σε έναν κόσμο ολοένα και πιο σκληρό και δυστοπικό.

rainclouds-acrylics-and-acrylic-marker-on-paper-70x50cm-2025.jpg

Με την νέα του δουλειά ο Νίκος Λαγός μετράει τις ελευθερίες του, υπερασπίζεται την αθώα ματιά στη ζωγραφική και δηλώνει, ή μάλλον συμπεραίνει με έκπληξη: «είμαστε όλοι το ίδιο άτομο».

Σύντομο Βιογραφικό

Νίκος Λαγός

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας. Έχει παρουσιάσει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Γκαλερί Σκουφά πραγματοποιεί την ενδέκατη ατομική του έκθεση. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Πληροφορίες Έκθεσης

Εγκαίνια: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Διάρκεια: 10 Φεβρουαρίου – 7 Μαρτίου 2026
Χώρος: Γκαλερί Σκουφά
Διεύθυνση: Σκουφά 4
Ώρες λειτουργίας: Δευ, Τετ: 10:00 – 16:00, Τρι, Πεμ: 10:00 – 21:00, Παρασκευή: 10:00 – 20:00, Σάββατο: 10:30 – 16:00, Κυριακή κλειστά

nikos-lagos.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Νίκου Λαγού με τίτλο RAW

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής στις Σπέτσες: Η θάλασσα βγήκε στην πλατεία - Εικόνες και βίντεο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά προβάτων: Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και οι λόγοι που απορρίφθηκε ο εμβολιασμός

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη ο 53χρονος Λιμενικός τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα κύματα - Βίντεο ντοκουμέντο

12:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Offspring: Από τα Underground Clubs στα Μεγαλύτερα Φεστιβάλ του Κόσμου

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Η συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία σημαίνει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ καλούνται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ευλογιά: Η ΕΕ δικαιώνει πλήρως όσα λέμε, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Gen Z: Η γενιά της επικοινωνίας δυσκολεύεται να μιλήσει κατά πρόσωπο - Οι κίνδυνοι για μνήμη, μάθηση και συναισθηματική ισορροπία

12:23ΕΛΛΑΔΑ

30χρονος νόμιζε ότι πήγαινε σε ραντεβού με 13χρονη αλλά συνάντησε 2 άτομα που τον ξυλοκόπησαν και μετά συνελήφθησαν

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκαψαν την τουρκική σημαία στα σύνορα με τη Συρία: Προκλητικές συγκρίσεις με Ίμια και δολοφονία Σολωμού

12:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Μονομερές δικαίωμα μας η επέκταση των χωρικών υδάτων - Δεν γίνεται αποδεκτή η απειλή του casus belli από την Τουρκία

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

12:03ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: «Αποκαλυπτήρια» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στο Νταβός -Είναι το αντίπαλο δέος του ΟΗΕ;

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε παραθεριστικό θέρετρο για εργαζόμενους - Εικόνες από τις εγκαταστάσεις

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για Γλυφάδα: Τι απαντά για το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε - Ποιος ο ρόλος του στις πλημμύρες

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη ο 53χρονος Λιμενικός τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα κύματα - Βίντεο ντοκουμέντο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Με οικοδομή μοιάζει η Γλυφάδα: Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά - Ανυπολόγιστες οι ζημιές

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Μαρουσάκης: «Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες και στην Αττική»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

12:23ΕΛΛΑΔΑ

30χρονος νόμιζε ότι πήγαινε σε ραντεβού με 13χρονη αλλά συνάντησε 2 άτομα που τον ξυλοκόπησαν και μετά συνελήφθησαν

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

12:03ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: «Αποκαλυπτήρια» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στο Νταβός -Είναι το αντίπαλο δέος του ΟΗΕ;

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά προβάτων: Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και οι λόγοι που απορρίφθηκε ο εμβολιασμός

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκαψαν την τουρκική σημαία στα σύνορα με τη Συρία: Προκλητικές συγκρίσεις με Ίμια και δολοφονία Σολωμού

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για Γλυφάδα: Τι απαντά για το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε - Ποιος ο ρόλος του στις πλημμύρες

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ευλογιά: Η ΕΕ δικαιώνει πλήρως όσα λέμε, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο

10:02LIFESTYLE

Η εξομολόγηση του Φιλ Κόλινς: «Χρειάζομαι νοσηλευτή 24 ώρες το 24ωρο - Υπάρχει ακόμη ζωή στον παλιό σκύλο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ