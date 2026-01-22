Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Νίκου Λαγού με τίτλο RAW

Στην νέα του δουλειά, ο Νίκος Λαγός επιστρέφει στη ζωγραφική ως πεδίο άμεσης, σχεδόν ωμής καταγραφής σκέψεων, συναισθημάτων και εμπειριών. Έργα κυρίως της τελευταίας διετίας (2024–2025) συνθέτουν ένα πυκνό εικαστικό σύμπαν, όπου λέξεις, σύμβολα, αριθμοί και εικόνες συνυπάρχουν σε μια ένταση που δεν επιδιώκει την εξήγηση, αλλά τη βιωματική πρόσληψη.

Όπως σημειώνει ο Χριστόφορος Μαρίνος στο κείμενό του για την έκθεση, η ζωγραφική του Νίκου Λαγού κινείται σε πολλαπλές διαστάσεις χώρου και χρόνου, πέρα από τη λογική ερμηνεία. Σπίτια, καρδιές, σκάλες, κεραίες, σύννεφα, κρανία, σκελετοί και λέξεις –στα ελληνικά και στα αγγλικά– γεμίζουν τον ζωγραφικό χώρο, άλλοτε λειτουργώντας αυτόνομα και άλλοτε σχηματίζοντας ποιητικές ή αινιγματικές φράσεις.

Αναφορές σε τραγούδια, επαναλαμβανόμενα μοτίβα και παιγνιώδεις δομές παραπέμπουν σε έναν κόσμο που μοιάζει να οικοδομείται και να αποδομείται ταυτόχρονα.

Η ζωγραφική του Νίκου Λαγού λειτουργεί ως καθρέφτης τόσο της ψυχολογικής του κατάστασης όσο και της συλλογικής εμπειρίας ενός αδυσώπητου παρόντος. Η «ωμότητα» του τίτλου δεν αφορά μόνο προσωπικά αδιέξοδα, αλλά και την κοινωνική και οικονομική παραζάλη της εποχής μας.

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το φαινομενικά χαοτικό σύμπαν, αναδύονται μικρές νησίδες τρυφερότητας, χιούμορ και αυτοσαρκασμού, στοιχεία που διατρέχουν σταθερά το έργο του.

Στα έργα του, το παιχνίδι, η μνήμη, η διαμαρτυρία και η ανάγκη επιβεβαίωσης της ύπαρξης συνυπάρχουν. Η ζωγραφική λειτουργεί ως πεδίο καταγραφής, αλλά και ως πράξη αντίστασης· ως μια επίμονη προσπάθεια υπεράσπισης της αθώας ματιάς σε έναν κόσμο ολοένα και πιο σκληρό και δυστοπικό.

Με την νέα του δουλειά ο Νίκος Λαγός μετράει τις ελευθερίες του, υπερασπίζεται την αθώα ματιά στη ζωγραφική και δηλώνει, ή μάλλον συμπεραίνει με έκπληξη: «είμαστε όλοι το ίδιο άτομο».

Σύντομο Βιογραφικό

Νίκος Λαγός

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας. Έχει παρουσιάσει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Γκαλερί Σκουφά πραγματοποιεί την ενδέκατη ατομική του έκθεση. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Πληροφορίες Έκθεσης

Εγκαίνια: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Διάρκεια: 10 Φεβρουαρίου – 7 Μαρτίου 2026

Χώρος: Γκαλερί Σκουφά

Διεύθυνση: Σκουφά 4

Ώρες λειτουργίας: Δευ, Τετ: 10:00 – 16:00, Τρι, Πεμ: 10:00 – 21:00, Παρασκευή: 10:00 – 20:00, Σάββατο: 10:30 – 16:00, Κυριακή κλειστά

