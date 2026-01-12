O Γιώργος Παπαγεωργίου αναμετριέται με το εμβληματικό «1984» - Από 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Δίπυλον

Με το ανατριχιαστικά επίκαιρο, κορυφαίο πολιτικό δυστοπικό έργο «1984» του George Orwell - ένα θεμελιώδες κείμενο πολιτικής σκέψης και προφητικό λογοτεχνικό ορόσημο που φωτίζει τους μηχανισμούς ελέγχου και χειραγώγησης της σύγχρονης κοινωνίας - καταπιάνεται αυτή τη σεζόν ο πολυσχιδής Γιώργος Παπαγεωργίου.

Με όχημα τη μουσική σύνθεση του Αλέξανδρου-Δράκου Κτιστάκη που ερμηνεύεται από ένα κουαρτέτο εγχόρδων επί σκηνής και τη διασκευή – μετάφραση της Έλενας Τριανταφυλλοπούλου, η παράσταση μετατρέπεται σε ένα επιβλητικό tour de force που πραγματεύεται τη ριζική αποδόμηση της έννοιας της ελευθερίας, μας θυμίζει να προσπαθούμε να διακρίνουμε τον άνθρωπο στο σκοτάδι και θέτει το ερώτημα: Μέσα σ’ έναν τερατώδη κόσμο, πώς γίνεται να μην μετατραπείς σε τέρας;

Μετά από έναν πρώτο επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, το «1984» του Γιώργου Παπαγεωργίου - μια πολιτική ανατομία του φόβου και της εξουσίας — συνεχίζει την πορεία του στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Το έργο

«Δεν πιστεύω ότι το είδος της κοινωνίας που περιγράφω θα προκύψει κατ’ ανάγκη, αλλά πιστεύω πως κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί.» (Τζ. Όργουελ)

Ο Ουίνστον Σμιθ, ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας, παλεύει να επιβιώσει σωματικά, νοητικά και ψυχικά μέσα σ’ έναν ζοφερό κόσμο, όπου η καταπάτηση της ατομικής ελευθερίας, ο καθολικός έλεγχος της πληροφορίας, η βίαιη καταστολή και η προσπάθεια εξουδετέρωσης της ικανότητας για αυτόνομη σκέψη συνθέτουν την εφιαλτική καθημερινότητα.

Ο Μεγάλος Αδερφός, η Αστυνομία Σκέψης, οι τηλεοθόνες, η Καινογλώσσα, τα Δύο Λεπτά Μίσους, το Υπουργείο Αλήθειας, ο καταδικασμένος ερωτικός δεσμός του με την Τζούλια, ο Θάλαμος 101 συναποτελούν τις σκηνές-εικόνες που είτε προβλέπουν ένα δυστοπικό μέλλον είτε αποκαλύπτουν ένα εξίσου δυσοίωνο παρόν, όπου οι ολοένα εξελισσόμενες τακτικές του ολοκληρωτισμού αποτελούν μια σύγχρονη προέκταση της «οργουελικής» σκέψης.

Το διαχρονικό πολιτικό αλληγορικό έργο «1984» κυκλοφορεί για πρώτη φορά το 1949. Μία εβδομάδα πριν από την ολοκλήρωση της δακτυλογράφησης, ο συγγραφέας εξακολουθούσε να είναι αναποφάσιστος ως προς τον τίτλο. Όπως γράφει σ’ ένα φιλικό του πρόσωπο: «Διχάζομαι ανάμεσα στο 1984 και στο Ο τελευταίος άνθρωπος στην Ευρώπη.» Από τότε μέχρι σήμερα, το «1984» έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, καθιστώντας τον αντίκτυπο του έργου του Όργουελ αναμφισβήτητα οικουμενικό και βαθιά αναστοχαστικό για τη δημοκρατία και τα όριά της.

Η παράσταση

Ένας ηθοποιός-performer υποδύεται όλους τους ρόλους της ιστορίας του Ουίνστον Σμιθ, μιλώντας συχνά εξ ονόματος του ίδιου ή των προσώπων που τον περιβάλλουν, έχοντας μαζί του τέσσερις μουσικούς επί σκηνής.

Η πρωτότυπη μουσική και τα ηχητικά τοπία του Αλέξανδρου-Δράκου Κτιστάκη αναδεικνύουν βασικά πεδία της παράστασης, όπου σκαριφήματα παιδικών τραγουδιών (τα θραύσματα μνήμης του Ουίνστον Σμιθ) μπλέκονται με τον υπόκωφο ρυθμικό θόρυβο των εμβατηρίων (ο κόσμος του Μεγάλου Αδερφού), για να μετουσιωθούν τελικά σε μελωδίες που τραγουδούν ακατάπαυστα τις χαμένες λέξεις: ελευθερία, αυτοδιάθεση, ισότητα, δικαιοσύνη — σε μια εποχή όπου η ελευθερία εκχωρείται πλέον ελεύθερα.

Από τις 6 Φεβρουαρίου, η παράσταση-εμπειρία του Γιώργου Παπαγεωργίου, που λειτουργεί ως καθρέφτης των μηχανισμών σύγχρονης εξουσίας, έρχεται στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ.

Trailer παράστασης:

https://vimeo.com/1153429162

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: George Orwell

Απόδοση – Θεατρική διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Μουσική: Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης

Σκηνικά / Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Creative Agency: Μαύρα Γίδια

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Ματζιάρης

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Ερμηνεία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Μουσικοί επί σκηνής: Τ.Β.Α.

INFO

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΥΛΟΝ – Μαύρη Αίθουσα

Σαμουήλ Καλογήρου 2, Αθήνα 105 53

Πρεμιέρα:

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Διάρκεια: 90 λεπτά

Μέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 19:00 & 21:30

Κυριακή 19:00

Εισιτήρια:

Παρασκευή & Σάββατο 19:00: 18€ κανονικό, 16€ μειωμένο (φοιτητικό – ανέργων)

Σάββατο 21:30 & Κυριακή: 20€ κανονικό, 17€ μειωμένο (φοιτητικό – ανέργων)

Προπώληση: more.com/gr-el/tickets/theater/1984-george-orwell-athina/

