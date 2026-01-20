Το Παιδί Τραύμα live στην Αθήνα με special guests Γαλάνη, Παυλίδη και Δεληβοριά

Το Παιδί Τραύμα live στην Αθήνα με special guests Γαλάνη, Παυλίδη και Δεληβοριά
«Δεν υπάρχει αληθινό. Δεν υπάρχει ψεύτικο. Υπάρχει μόνο το βλέμμα μας στον κόσμο.»

Μετά από τρία sold out live στην Αθήνα, το Παιδί Τραύμα ταξιδεύει τη «Δεύτερη Ζωή» του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και κλείνει την περιοδεία του με ένα ιδιαίτερο live επιστρoφής στις ρίζες: στο ιστορικό An Club στα Εξάρχεια. Μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους του μας καλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί τους σε μια οπτικοακουστική εμπειρία έντονου ρυθμού και συγκίνησης.

unnamed-7.jpg

Τα εισιτήρια είναι περιορισμένα, προλάβετε το δικό σας!

Special Guests: Δήμητρα Γαλάνη, Παύλος Παυλίδης, Φοίβος Δεληβοριάς

Συντελεστές

Τάσος Καρτέρης: Στίχοι, μουσική, κιθάρα, ερμηνεία και concept

Αιμιλία Παπαθεοχάρη: Synths, Φωνητικά

Κώστας Γρούντας: Ηλ. Μπάσο, Synth, Φωνητικά

Δημήτρης Γρηγοριάδης: Drums

Ντένις Μόρφης: Ηλ. Κιθάρα

Aki Rei: Sytnh, Κιθάρα, Κρουστά

Ηχοληψία: Γιώργος Λιάπης

Παραγωγή: RD2D Events, Fine! Records

Επικοινωνία & προβολή στα media: Zuma Communications

An Club, Σολωμού 13, Εξάρχεια

Ώρα έναρξης 20.30

more-2.jpg

