Απάντηση Δεληβοριά σε Πλακιά: «Δεν μπορώ να συνδεθώ με προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς απάντησε στην κριτική του Νίκου Πλακιά, μετά τα σχόλια που προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς τοποθετήθηκε δημόσια μετά την κριτική που δέχθηκε από τον Νίκο Πλακιά, με αφορμή το σχόλιό του που ακολούθησε τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, απαντώντας ευθέως στον Νίκο Πλακιά, ο τραγουδοποιός απέρριψε την κριτική που του ασκήθηκε σχετικά με τη διαχείριση των εσόδων από τη συναυλία για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, διευκρινίζοντας ότι δεν ταυτίζεται ούτε συνδέεται με τις επιλογές κάθε συγγενούς.

Παράλληλα, αναφερόμενος ειδικά στη δήλωση για τις αμβλώσεις, υπογράμμισε πως επέλεξε να παρέμβει δημόσια επειδή, όπως σημείωσε, δεν μπορεί να λειτουργεί ως «μπροστάντζα» σε θέσεις και απόψεις με τις οποίες διαφωνεί και τις οποίες, όπως τόνισε, αντιμάχεται από μικρό παιδί.

«Νίκο Πλακιά, χαίρομαι ειλικρινά που μιλάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ως τώρα. Αυτό που είπα τότε είναι πως θα έπαιζα και για έναν μόνο γονέα αν μου το ζητούσε, γιατί θεωρώ το ζήτημα σοβαρό και την αδικία -όπως την έβλεπα να ξεδιπλώνεται στις εξεταστικές και στην όλη διαδικασία- μεγάλη. Εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε. Δεν μπορώ να συνδεθώ με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως -και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση που την θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα, προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν γινόταν να μην το πω. Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε -αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση».

foivos-plakias.jpg

Στη συνέχεια, ακολούθησε νέα απάντηση του Νίκου Πλακιά:

«Φοίβος Δεληβοριάς δεν είπα ότι το κάνατε με δόλο ή με ανταλλάγματα μακριά από εμένα αυτά .
Ξέρω ότι το έκανες με όλη την καρδιά σου .
Όμως !!! Όταν είδατε ότι δεν ακολούθησαν πολλές οικογένειες και σας το είπα δεν έπρεπε να ρωτήσετε έτσι από περιέργεια γιατί ρε παιδιά δεν συμφωνείτε;
Οχι για τον Κυρία Καρυστιανού αλλά για όλα όσα είχαν προηγηθεί και για όλα όσα επακολούθησαν.
Ούτε εμείς θέλαμε να γίνουμε μπροστάντζες κανενός και γι αυτό τότε αντιστάθηκα .
Γιατί και εγώ την αδικία και το ψέμα δεν τα αντέχω και τα μάχομαι από μικρός πόσο μάλλον τώρα που έχασα τα παιδιά μου .
Να είστε καλά θα τα πούμε κάποτε από κοντά.»

Οι αποστάσεις Δεληβοριά από τις δηλώσεις Καρυστιανού

Όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο του Φοίβου Δεληβοριά για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.

Συγκεκριμένα ο τραγουδοποιός είχε αναφέρει σε ανάρτησή του τα εξής:
«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από εκείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

foivos.jpg

Ακολούθησαν εκατοντάδες σχόλια κάτω από την ανάρτησή του Φοίβου Δεληβοριά μεταξύ των οποίων και του Νίκου Πλακιά ο οποίος έγραψε: «Εσύ δεν ήσουν Φοίβος Δεληβοριάς/Foivos Delivorias τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση ;

Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας .

Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς.
30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία .
Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».

plakias.jpg
