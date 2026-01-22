The Offspring: Από τα Underground Clubs στα Μεγαλύτερα Φεστιβάλ του Κόσμου

Τα Underground Χρόνια (1984–1993)

Το 1984, στο Garden Grove της Καλιφόρνιας, ο Bryan "Dexter" Holland και ο Greg Kriesel αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα μετά από μια συναυλία των Social Distortion. Κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτή η απόφαση θα άλλαζε το πρόσωπο του punk rock για πάντα.

Οι Offspring παίζουν σε μικρά clubs και DIY venues, όπως το θρυλικό 924 Gilman Street στο Berkeley, και το 1989 κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ. Η ενέργειά τους είναι ακατέργαστη, χωρίς εμπορικές προσδοκίες, αλλά με ξεκάθαρη punk ταυτότητα.

Παράλληλα, ο Dexter Holland σπουδάζει μοριακή βιολογία στο University of Southern California (USC). Αυτή η διπλή ζωή -επιστήμονας τις καθημερινές, punk rocker τα Σαββατοκύριακα - θα γίνει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα.

Το Breakthrough: Smash (1994)

Το 1994 έρχεται η στιγμή που αλλάζει τα πάντα. Το Smash κυκλοφορεί από την ανεξάρτητη Epitaph Records και εξελίσσεται στο πιο επιτυχημένο ανεξάρτητο άλμπουμ όλων των εποχών, ξεπερνώντας τα 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Τα “Come Out and Play” και “Self Esteem” ακούγονται παντού.

Η επιτυχία φέρνει και δύσκολες αποφάσεις. Ο Holland αναγκάζεται να βάλει σε αναστολή το διδακτορικό του, καθώς το συγκρότημα μπαίνει σε εντατικούς ρυθμούς περιοδειών και εμφανίσεων. Η αναστολή αυτή θα κρατήσει δεκαετίες, όμως οι Offspring βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της punk αναγέννησης των 90s, δίπλα σε ονόματα όπως οι Green Day και οι Rancid.

Americana & «The Kids Aren’t Alright»

Το 1998, το Americana, ο πέμπτος δίσκος τους, φέρνει τους Offspring στην πρώτη γραμμή του mainstream. Επιτυχίες όπως τα “Pretty Fly (For a White Guy)” και “Why Don’t You Get a Job?” κυριαρχούν στα charts.

Ωστόσο, το “The Kids Aren’t Alright” ξεχωρίζει για τον σκοτεινό και μελαγχολικό του χαρακτήρα. Ο Dexter έγραψε το τραγούδι αφού επέστρεψε στο Garden Grove και ανακάλυψε ότι πολλοί παιδικοί του φίλοι είχαν πέσει θύματα καταχρήσεων, ανεργίας, ή και χειρότερα. Η αντίθεση είναι σαφής: ενώ ο ίδιος γιόρταζε την επιτυχία, άλλοι πάλευαν με τους δαίμονές τους.

Η Επιστροφή στην Επιστήμη

Μετά από περίπου 20 χρόνια αδιάκοπων περιοδειών και δισκογραφικής δραστηριότητας, το 2012 ο Dexter Holland επιστρέφει στο USC για να ολοκληρώσει το διδακτορικό του. Το 2017 υπερασπίζεται τη διατριβή του, η οποία επικεντρώνεται στον ιό HIV, και γίνεται επίσημα διδάκτορας στη μοριακή βιολογία.

Οι Offspring Σήμερα

Το 2024, οι Offspring κυκλοφορούν το "Supercharged", το 11ο studio album τους. Έχουν πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, έχουν παίξει σε χιλιάδες συναυλίες, και εξακολουθούν να γεμίζουν αρένες.

Και πράγματι, τα live τους το 2024 και 2025 δείχνουν ότι το έχουν πετύχει. Στο κοινό τους βλέπεις 14χρονους στις πρώτες σειρές που δεν είχαν γεννηθεί όταν βγήκε το "Smash", και γονείς στις πίσω σειρές που τραγουδούν κάθε λέξη. Το είδαμε και το 2024 όταν γιόρτασαν μαζί μας τα 30 χρόνια του Smash στην Πλατεία Νερού και θα το ξαναδούμε την Τρίτη 7 Ιουλίου στον ίδιο χώρο, αυτή τη φορά για να γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια του Release Athens Festival. Μαζί τους, μια από τις βασικές τους επιρροές, οι αξεπέραστοι Bad Religion, και το νέο αίμα του βρετανικού punk, οι High Vis.

Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr

Διαβάστε επίσης