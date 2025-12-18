Release Athens 2026: Thievery Corporation, The Wailers & BALTHVS στις 11/7 στην Πλατεία Νερού

Release Athens 2026: Thievery Corporation, The Wailers & BALTHVS στις 11/7 στην Πλατεία Νερού
Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Thievery Corporation, The Wailers και BALTHVS, το Σάββατο 11 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, σε μια απόλυτα καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου οι σύγχρονες, ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley. Μια μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το ξεκίνημα του φεστιβάλ, από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι πρώτοι, άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη διαδρομή του, έχοντας μαζί τους τη σπουδαιότερη reggae μπάντα όλων των εποχών σε ένα set γεμάτο από τις αξέχαστες επιτυχίες του θρυλικού Τζαμαϊκανού μουσικού, καθώς και ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα του psychedelic funk / R&B στερεώματος.

dt-thievery-corporation-onsports.jpg

Οι Thievery Corporation, το πρωτοποριακό ντουέτο από την Washington που ιδρύθηκε το 1995 από τους Rob Garza και Eric Hilton, αποτελούν μία από τις σταθερές αξίες της σύγχρονης electronica εδώ και τρεις δεκαετίες. Με αφετηρία τη βαθιά τους αγάπη για τη βραζιλιάνικη μουσική και εμπνευσμένοι από τη DIY φιλοσοφία της punk σκηνής της πόλης τους, δημιούργησαν από νωρίς τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διατηρήσουν ακέραιη την καλλιτεχνική τους ανεξαρτησία για τριάντα ολόκληρα χρόνια.

thieveryraf.jpg

Με μια ανεξάντλητη δεξαμενή επιρροών που εκτείνεται από την dub και τη reggae έως τη jazz, τη bossa nova, το hip hop και την ανατολίτικη μουσική, οι Thievery Corporation όχι μόνο εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα του χώρου τους, αλλά καθόρισαν και τη downtempo / trip hop σκηνή με τις καινοτόμες παραγωγές και τα εξαιρετικά τραγούδια τους.

thieveryraf4.jpg

Από το κλασικό “Sounds From The Thievery Hi-Fi” (1996) μέχρι τα “Mirror Conspiracy” (2000), “The Richest Man In Babylon” (2002), “The Cosmic Game” (2005), με τη συμμετοχή των Flaming Lips και του David Byrne, καθώς και τα πιο πρόσφατα “The Temple of I & I” (2017) και “Treasures From the Temple” (2018), το ντουέτο έχει δημιουργήσει έναν από τους πιο αξιοζήλευτους καταλόγους της εποχής του.

Οι Wailers είναι το πιο ιστορικό συγκρότημα της reggae, η θρυλική μπάντα με την οποία περιόδευε και ηχογραφούσε ο Bob Marley από την αρχή της καριέρας του έως το 1974, όταν αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο πορεία. Μετά τον θάνατο του Marley το 1981, οι Wailers συνέχισαν υπό την καθοδήγηση του εμβληματικού μπασίστα Aston “Familyman” Barrett, ενώ από το 2016 την ηγεσία του συγκροτήματος έχει αναλάβει ο γιος του, Aston Barrett Jr. Η σημερινή σύνθεση αποτελείται από καταξιωμένους μουσικούς της reggae σκηνής, οι οποίοι διατηρούν ζωντανό τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος και ταυτόχρονα τον εξελίσσουν — όπως αποδείχθηκε το 2024 με την κυκλοφορία του εξαιρετικού “Evolution”, ενός άλμπουμ που βρέθηκε δικαίως υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Best Reggae Album.

the-wailers-aston-barrett-junior-2019101300890.jpg

Στις συναυλίες τους, οι Wailers παρουσιάζουν όλες τις κλασικές επιτυχίες του Bob Marley, όπως τα “Is This Love”, “I Shot The Sheriff”, “Stir It Up”, “Jammin’”, “One Love”, “Get Up Stand Up”, “Could You Be Loved” και πολλά ακόμα, τιμώντας την κληρονομιά μιας μουσικής που όρισε μια ολόκληρη εποχή και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή σκηνή.

Οι BALTHVS σχηματίστηκαν το 2020 στην Μπογκοτά και αποτελούνται από τον Balthazar Aguirre (κιθάρα, φωνητικά), την Johanna Mercuriana (μπάσο, φωνητικά) και τον Santiago Lizcano (drums, φωνητικά). Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια εξελίχθηκαν στο κορυφαίο εναλλακτικό συγκρότημα της Κολομβίας, συνδυάζοντας funk, μεσανατολίτικους ήχους, cumbia, surf rock και disco, σε ένα ψυχεδελικό χαρμάνι με ρίζες στους Grateful Dead και τον Santana. Έχουν ήδη ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια streams και έχουν πραγματοποιήσει εννέα διεθνείς περιοδείες σε 56 πόλεις, 19 χώρες και τρεις ηπείρους. Έχουν εμφανιστεί στο SXSW για τρία συνεχόμενα χρόνια, καθώς και σε φεστιβάλ όπως τα Austin City Limits, Outside Lands και Electric Forest, ενώ έχουν φιλοξενηθεί από τα KEXP, BBC και το Gilles Peterson’s Worldwide Café. Με τέσσερα άλμπουμ που απέσπασαν αποθεωτικές κριτικές, το τρίο από την Κολομβία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα - και μάλιστα την πιο κατάλληλη στιγμή.

mrp01178-edit.jpg

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει άμεσα, προς 38€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 100€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &amp; stools για όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστές τουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας.

Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

