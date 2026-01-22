Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε 30χρονο που νόμιζε ότι θα συναντούσε 13χρονη - Συνελήφθησαν δύο

Οι δράστες προσέγγισαν τον 30χρονο και αφού συναντήθηκαν του επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε 30χρονο που νόμιζε ότι θα συναντούσε 13χρονη - Συνελήφθησαν δύο
Θύμα επίθεσης έπεσε το απόγευμα της Τετάρτης ένας 30χρονος άνδρας σε περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ραντεβού που είχε κανονιστεί από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Πίσω από την επικοινωνία βρισκόταν ψεύτικο προφίλ που εμφανιζόταν να κατέχεται από 13χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το προφίλ είχε δημιουργηθεί από έναν 23χρονο, ο οποίος μαζί με μία 20χρονη φέρονται να προσέγγισαν τον 30χρονο και να του έδωσαν ραντεβού σε συγκεκριμένο σημείο της περιοχής. Όταν ο άνδρας έφτασε στο σημείο συνάντησης, οι δύο νεαροί του επιτέθηκαν λεκτικά, εξυβρίζοντάς τον και απειλώντας τον, ενώ χρησιμοποιήθηκε και αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 30χρονος προσπάθησε να αμυνθεί, σπρώχνοντας τους δράστες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι από μαχαίρι. Οι δύο νεαροί έπεσαν στο οδόστρωμα, ενώ το θύμα απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας πίσω το ηλεκτρικό του πατίνι, το οποίο οι δράστες έκλεψαν.

Ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 23χρονο. Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία της 20χρονης, η οποία προσήλθε αυτοβούλως στις Αρχές και επέστρεψε το ηλεκτρικό πατίνι.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Αντίστοιχο περιστατικό στα Πατήσια

Σύμφωνα με τις Αρχές, συμμορία στην περιοχή των Πατησίων φέρεται να προσέγγιζε θύματα μέσω ψεύτικου γυναικείου προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντάς τους ραντεβού σε διαμέρισμα. Εκεί, τα θύματα εγκλωβίζονταν και απειλούνταν από περισσότερα άτομα, με σκοπό την αφαίρεση χρημάτων και τον εκβιασμό τους. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 31χρονος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος άλλων μελών της ομάδας.

