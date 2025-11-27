Πατήσια: Συμμορία εκβίαζε ανυποψίαστους που παγίδευε μέσω ψεύτικων προφίλ

Μια συμμορία στα Πατήσια έστηνε παγίδα σε ανθρώπους μέσω ψεύτικου γυναικείου προφίλ σε γνωστό κοινωνικό δίκτυο. Καλούσαν τα θύματα σε ένα διαμέρισμα για υποτιθέμενη προσωπική συνάντηση.

Μόλις το θύμα έμπαινε στο σπίτι, μια γυναίκα της συμμορίας το παγίδευε και αμέσως μετά εμφανίζονταν τρεις άντρες. Με την απειλή όπλου και μαχαιριού κρατούσαν τα θύματα για ώρες, τους έπαιρναν χρήματα και αντικείμενα και συχνά τα φωτογράφιζαν χωρίς τη θέλησή τους. Ύστερα τα εκβίαζαν ζητώντας επιπλέον λεφτά, απειλώντας ότι θα παρουσιάσουν τις φωτογραφίες σαν να είχαν διαπράξει κλοπή.

Αν το θύμα δεν είχε τα χρήματα, κανόνιζαν νέα συνάντηση για να τα πάρουν.

Η αστυνομία, μετά από έρευνα, συνέλαβε έναν 31χρονο μέλος της συμμορίας, ο οποίος πήγε να παραλάβει 3.000 ευρώ από θύμα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και άλλων τριών μελών.

Στο διαμέρισμα και στο σπίτι του βρέθηκαν σημειώσεις, αποδεικτικά συναλλαγών, ένας μπαλτάς και ένα μηχανάκι που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.